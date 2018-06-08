Новый отель в Грозном закрыт для гостей ради сборной Египта

08 июня 2018, 04:32

Пятизвездочный отель, построенный в Грозном к чемпионату мира по футболу, еще не принимал постояльцев, все открытые номера отведены для размещения египетских футболистов. Перед прибытием в Грозный сборной Египта по футболу город стал выглядеть лучше, отметили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", с 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. В Грозном будет готовиться к чемпионату сборная Египта. В связи с проведением чемпионата мира по футболу с 25 мая по 25 июля в Чечне ограничено ношение гражданского и служебного оружия.

Матчи турнира примут три города юга России - Ростов-на-Дону, Сочи и Волгоград, а также Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск и Екатеринбург.

Подготовка к приезду в Грозный сборной Египта по футболу завершена, рапортовали власти Чечни. «Работа по приему сборной Египта по футболу, которая на время ЧМ-2018 будет размещаться в нашей республике, завершена в полном объеме. Согласованы и решены все вопросы, касающиеся приема, размещения, организации тренировок и экскурсионных поездок, а также обеспечения безопасности спортсменов», - сообщили в министерстве спорта Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Грозненцы рассказали о новых дорогах



На улицах, ведущих стадиону «Ахмат-арена» и отелю The Local, полностью отремонтировано дорожное полотно, обновлены разметки и указатели, появились указатели на английском языке, сообщили жители Грозного корреспонденту "Кавказского узла".

«По [проспекту] Мохаммеда Али в направлении Ханкалы уложен новый асфальт, сделана новая разметка, обновлены указатели. Первоначально даже хотели расширить дорожное полотно. Было даже указание владельцам магазинов снести все постройки в пределах восьми метров по обе стороны трассы, но потом это отменили» - рассказал местный житель Магомед корреспонденту «Кавказского узла».

Ремонт трассы выполнен довольно качественно, отметил грозненец Султан. «Трасса, что вела в сторону стадиона «Ахмат» и прежде была неплохой, если сравнивать с другими местами, но в мае начали укладывать новый асфальт. Теперь все выглядит намного лучше, плюс еще свежая разметка и указатели. Качество работ хорошее», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

На ряде улиц Грозного, асфальт не меняли полностью, но провели так называемые «ямочные работы». Все эти изменения горожане связывают с прибытием сборной Египта по футболу. «На улицах и трассах города в последние недели действительно много изменений. Основные работы сосредоточены вокруг кварталов и улиц в районе стадиона «Ахмат», но и в других местах что-то делают. На улице Жуковского, например, накануне провели «ямочные работы» - меняли небольшие участки асфальта на новый», - сказал грозненец Сахиб корреспонденту «Кавказского узла».

Египетская делегация во главе с послом этой страны в России Ихабом Насром, побывала в Грозном еще на прошлой неделе и оценила условия, в которых будут жить и тренироваться египетские футболисты, рассказали в администрации Грозного. «Комиссия осталась довольна условиями, созданными для их спортсменов», - подчеркнул сотрудник мэрии города корреспонденту «Кавказского узла».

Для сборной Египта открыт новый отель

Пятизвездочный отель The Local, в котором поселятся египетские футболисты, был открыт в Грозном только 4 мая 2018 года. Девятиэтажное здание отеля, построенное на средства арабских инвесторов, расположено на пересечении проспекта Мухаммеда Али и улицы Яшина в Ленинском районе Грозного, в 500 метрах от стадиона «Ахмат-арена», где будут проходить тренировки сборной Египта.



Строительство отеля The Local было начато в 2014 году, общая стоимость проекта составила более 1,8 миллиарда рублей. Комплекс включает крытый бассейн, теннисный корт, SPA-центр, ресторан, парковку на 500 мест, торговый центр и несколько конференц-залов.

В СИЗО Грозного находится глава грозненского представительства "Мемориала" Оюб Титиев. По данным защиты, его дело планируется к передаче в суд в дни начала чемпионата мира по футболу. Ряд правозащитных организаций обратились к Международной футбольной федерации с просьбой повлиять на власти России для освобождения Титиева до начала мундиаля. 23 мая генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура выразила обеспокоенность в связи с делом Титиева и заявила о необходимости справедливого судебного разбирательства.

С момента открытия отель еще не принимал постояльцев. Из 130 номеров открыты только 90, все они отведены для размещения египетских футболистов. Менеджмент отеля владеет английским и арабским языками.



Стандартный двухместный номер в The Local стоит 7 тысяч рублей в сутки, представительский люкс - 11 тысяч рублей в сутки. «Каждый номер имеет телевизор со спутниковыми телеканалами, есть чайник, письменный стол, душ, бесплатные туалетные принадлежности. Все номера имеют кондиционеры и шкафы для одежды. Завтрак для постояльцев – халяльный, так что у египетских спортсменов никаких проблем с проживанием и питанием не будет. Меню для них тоже согласовано», - рассказали в администрации отеля корреспонденту «Кавказского узла».

На стадионе «Ахмат-арена» к приезду футбольной сборной Египта полностью заменено футбольное покрытие и установлены новые ворота. Во время тренировок на «Ахмат-арене» будут дежурить 30 медработников, в том числе врачи, владеющие английским и арабскими языками. В отеле, где будут жить футболисты, тоже организуют круглосуточное дежурство бригады врачей. Отель и стадион на время пребывания сборной Египта возьмут под круглосуточную охрану, обеспечивать безопасность египетской делегации в Грозном будут бойцы Росгвардии и сотрудники республиканского МВД, отметили в Минспорта Чечни.

Материалы, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу в России на юге страны, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Мундиаль 2018 на Кавказе".