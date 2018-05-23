ФИФА заинтересовалась делом Оюба Титиева

23 мая 2018, 15:02

Обеспокоенность в связи с делом главы грозненского филиала "Мемориала" Оюба Титиева выразила генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура. Она заявила о необходимости справедливого судебного разбирательства.

Как сообщал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник отвергает обвинение, заявив, что наркотики ему подбросил силовик. 17 мая стало известно, что из автомобиля Титиева, приобщенного к делу в качестве вещдока, пропали оборудование "Мемориала" и личные вещи Титиева, которые могут, по мнению защиты, послужить фабрикации нового дела.

С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. В Грозном, где содержится под стражей Титиев, будет готовиться к чемпионату сборная Египта. Ряд правозащитных организаций обратились к Международной футбольной федерации с просьбой повлиять на власти России для освобождения Оюба Титиева до начала мундиаля.

На письмо ответила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, сообщает сегодня "Новая газета".

"Позиция ФИФА заключается в том, что правозащитникам должна быть предоставлена возможность выполнять свою работу свободно и без страха быть преследуемым за нее. Таким образом, несмотря на то, что у нас нет свидетельств, что арест господина Титиева непосредственно связан с деятельностью ФИФА или Чемпионатом мира по футболу ФИФА 2018, ФИФА глубоко озабочена ситуацией вокруг господина Титиева", - цитирует издание письмо федерации, уточнив, что оно имеется в распоряжении редакции.

Фатма Самура в письме также подчеркнула, что "Титиев имеет право на справедливый суд", сообщает сегодня правозащитная организация Amnesty International.

"Как и в любых подобных ситуациях, мы полагаем, что главное – чтобы господину Титиеву был обеспечен справедливый суд в соответствии с международными стандартами", – цитируют правозащитники письмо Самуры, датированное, по их данным, 18 мая.

На сайте Международной федерации футбола, по данным на 15.00 мск 23 мая, нет информации об ответе генерального секретаря ФИФА на обращение правозащитников по делу Титиева.

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