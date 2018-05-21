Коллеги Титиева назвали знаковым пикет у президентской администрации

21 мая 2018, 22:51

Пикет с требованием освободить Оюба Титиева у администрации президента в Москве - один из шагов последовательной кампании в его защиту и знак выражения солидарности с ним, заявили правозащитники Олег Орлов и Татьяна Локшина. Акция является отчаянной попыткой обратить внимание президента на происходящее в Чечне, заявил глава офиса Amnesty International в России Александр Артемьев.

Как сообщал "Кавказский узел", представители правозащитных организаций вышли сегодня к зданию администрации президента России в Москве с одиночными пикетами в защиту Оюба Титиева.

Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник отверг обвинение, заявив, что наркотики ему подбросил силовик. 17 мая стало известно, что из автомобиля Титиева, приобщенного к делу в качестве вещдока, пропали оборудование "Мемориала" и личные вещи Титиева, которые могут, по мнению защиты, послужить фабрикации нового дела.

Пикет у здания администрации президента в Москве проводили представители Правозащитного центра "Мемориал", Amnesty International, Human Rights Watch и Молодежного правозащитного движения. Они поочередно стояли у входа в приемную президента, держа в руках плакаты в защиту Титиева. Полицейские реагировали на акцию сдержанно, но большой интерес к ней проявили люди в штатском, которые тщательно фотографировали всех пикетчиков, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

За время акции у дверей приемной президента сменили друг друга более десяти человек, среди которых были член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов, директор Human Rights Watch в России Татьяна Локшина, глава офиса Amnesty International в России Александр Артемьев, активисты организаций и волонтеры.

На месте акции дежурили примерно семь полицейских. Перед началом пикета полицейские предупредили, что проводить пикет может только один человек, а передавать плакат другому участнику нужно в свернутом виде. В ходе акции сотрудники МВД записывали данные пикетчиков. Когда сменилось несколько участников акции, подполковник полиции предложил каждому новому пикетчику самостоятельно подходить к офицеру и диктовать свои данные.

Очевидцы акции не выражали реакции на пикет и не вступали в диалог с участниками акции. Проходившие мимо люди в основном лишь ненадолго останавливали взгляд на пикетчике с плакатом. Некоторые прохожие останавливались на расстоянии, чтобы внимательнее рассмотреть плакат, но замечали журналистов и неодобрительные взгляды людей в штатском, после чего быстро уходили.

Сегодняшний пикет - еще один шаг кампании в защиту Оюба Титиева, и считать эту акцию выражением отчаяния правозащитников не стоит, заявил член правления "Мемориала" Олег Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

«Наши коллеги активно помогают нам. Недавно было опубликовано письмо 60 известных и очень уважаемых в России и за рубежом деятелей науки и искусства. Наряду с этим правозащитные организации обратились к ФИФА, до этого была резолюция Европейского парламента. Пикет в поддержку Оюба - еще одна веха на пути борьбы за его освобождение», - отметил он.

14 мая 60 человек, среди которых деятели науки и искусства, представители духовенства, журналисты и правозащитники призвали президента России обеспечить передачу дела главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень. В начале мая 12 правозащитных организаций обратились к Международной футбольной федерации с просьбой повлиять на власти России для освобождения Оюба Титиева до начала мундиаля.

Глава офиса Amnesty International в России Александр Артемьев, напротив, признал акцию "актом отчаяния", отметив, что на справедливое судебное решение без привлечения общественного внимания к делу рассчитывать нельзя.

«Невозможно в России рассчитывать на независимость суда. Если нет общественного внимания к делу и оно не грозит имиджевыми потерями, то и видимости правосудия ожидать не приходится. Одиночные пикеты — это практически акт отчаяния, которым пытаемся обратить внимание администрации президента на положение дел в Чечне. Здесь присутствуют представители правоохранительных органов, они наверняка отчитаются о том, что происходило, и невольно донесут нашу жалобу», - сказал Артемьев корреспонденту "Кавказского узла".

Татьяна Локшина, как и Олег Орлов, отказалась считать пикет актом отчаяния. «Нет, это не акт отчаяния, это прежде всего выражение солидарности с Оюбом. Это знаковое событие, акция проводится у администрации президента РФ, потому что только он может эту проблему решить», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Участница пикета Марина, активистка Молодежного правозащитного движения, назвала акцию просветительской. «Я думаю, что в первую очередь это акция просвещения, чтобы больше людей получили информацию. И солидарность с "Мемориалом", другими правозащитниками», - сказала пикетчица корреспонденту "Кавказского узла".

Глава Совета по правам человека в России Михаил Федотов оказался на месте акции по пути в свой офис, расположенный в одном здании с приемной президента РФ. Федотов бегло взглянул на плакат, ответил на приветствие Олега Орлова и попытался поспешно войти в здание.

«Позиция СПЧ давно известна, мы занимаемся этой проблемой», - заявил Федотов корреспонденту "Кавказского узла", заходя в здание. Акция завершилась без инцидентов и задержаний.

В поддержку Оюба Титиева выступила азербайджанская правозащитница Лейла Юнус, ее видеообращение поступило "Кавказскому узлу" по форме обратной связи (с помощью формы обратной связи можно сообщить новости о важном событии и оставить координаты для связи). Лейла Юнус сама провела более года в заключении по сфабрикованным обвинениям, отмечает ПЦ "Мемориал". Юнус отметила, что практика обвинения правозащитников в уголовных преступлениях сложилась еще в СССР и сейчас активно используются властями в регионах Кавказа, в частности в Чечне и Азербайджане.

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