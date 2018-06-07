Минюст Южной Осетии отказался зарегистрировать партию "Аланский Союз"

07 июня 2018, 03:48

Партии "Аланский Союз" отказано в регистрации из-за многочисленных нарушений, заявила министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева. Лидер партии Алан Гаглоев назвал основания для отказа "мелкими", и заявил, что оспорит отказ в суде.

Партию "Аланский Союз" создает бывший сотрудник югоосетинского КГБ Алан Гаглоев, который принимал участие в президентских выборах в апреле 2017 года и набрал 11 процентов голосов избирателей.

Партии "Аланский Союз" отказано в регистрации из-за многочисленных нарушений, сообщила 6 июня на пресс-конференции в Цхинвале министр юстиции Залина Лалиева.

"У оргкомитета партии было шесть месяцев на то, чтобы они подали документы на регистрацию партии. Они принесли их в последний месяц. После проверки документов были выявлены нарушения в учредительных документах, в уставе, где есть противоречия с трудовым законодательством, противоречия с законом о политических партиях и с гражданским кодексом", - сказала Лалиева.

По ее словам, в списках членов партии выявлены "двойники" - граждане, которые состоят одновременно в двух партиях.

"Закон о политических партиях запрещает состоять одному и тому же гражданину в двух и более партиях", - сказала министр.

При этом Лалиева опровергла слова Гаглоева о том, что своим отказом в регистрации Минюст не позволил партии участвовать в парламентских выборах республики в июне 2019 года, так как для того, чтобы партия имела право на участие в выборах, она должна быть зарегистрирована минимум за год до даты выборов.

«Мы отказали в регистрации 30 мая, но даже при положительном решении вопроса «Аланский союз» не смог бы участвовать в выборах, так как на регистрацию региональных отделений, после того как Минюст регистрирует головное отделение партии, законом отведен еще один месяц. Если бы они подали документы на регистрацию пораньше, у них бы было время в запасе», - пояснила она.

Алан Гаглоев считает, что отказ связан с желанием допустить на выборы меньше партий

Лидер "Аланского союза" Алан Гаглоев считает отказ в регистрации необоснованным и намерен оспорить решение министерства юстиции в судебном порядке.

Основания для отказа он называл "мелкими".

«В моей партии состоят 910 членов, и из них якобы нашли десять двойников. Закон о политических партиях гласит, что для регистрации партии достаточны минимальные 500 членов партии. Но, тем не менее, Минюст учел этот факт как нарушение", - сказал в телефонном разговоре корреспонденту «Кавказского узла» Гаглоев.

Он считает, что причиной отказа послужило желание Минюста допустить на выборы в парламент как можно меньшее число партий.

«Решение министерства юстиции мы оспорим в Верховном суде. Мы действуем в рамках закона", - добавил Гаглоев.

Напомним также, что в феврале 2018 года в Южной Осетии ликвидированы по решению суда партии "Осетия - Площадь свободы" Аллы Джиоевой, победа которой на выборах президента в 2011 году была признана недействительной, "Фидан", которую возглавлял сотрудник Минобороны Эдуард Габараев и "Достоинство и справедливость" под руководством Таймураза Губаева. Лидеры этих партий не обжаловались решение суда. Еще одна партия «Справедливость. Труд. Развитие», которую возглавлял Хох Гаглоев, заявила о самоликвидации в 2017 году. Таким образом число политических партий в Южной Осетии с 2017 года сократилось с 14 до 10.

Еще на одну партию «Аланы» во главе с Иналом Кабисовым Минюст подал в суд по причине неучастия в выборах в парламент и президентских выборах в течение более чем пяти лет.