Три партии в Южной Осетии ликвидированы по решению суда

13 февраля 2018, 05:46

"Осетия - Площадь свободы" Аллы Джиоевой, победа которой на выборах президента Южной Осетии в 2011 году была признана недействительной, "Фидан", которую возглавлял сотрудник Минобороны Эдуард Габараев, а также "Достоинство и справедливость" под руководством Таймураза Губаеваи ликвидированы по решению суда. Минюст объяснил это решение устранением этих политических сил от участия в выборах на протяжении пяти лет.

Партии "Фидан", "Достоинство и справедливость" и "Осетия - Площадь свободы" не принимали участия в выборах за последние пять лет, в связи с чем суд на основании закона о политических партиях принял решение об их ликвидации, сообщила 12 февраля на пресс-конференции в Цхинвале глава Минюста Залина Лалиева.

Алла Джиоева баллотировалась в президенты Южной Осетии в 2011 году. Однако результаты второго тура выборов президента 27 ноября 2011 года, которые, по данным ЦИК, выиграла кандидат от оппозиции Джиоева, были признаны Верховным судом республики недействительными из-за допущенных в их ходе нарушений. 17 мая 2012 года в Южной Осетии была создана политическая партия "Осетия - Площадь свободы" во главе с Джиоевой. В апреле 2014 года она подала заявление о выходе из партии, но намеченный съезд партии не состоялся, говорится в биографической справке об Алле Джиоевой в разделе "Персоналии" на "Кавказском узле".

По словам Лалиевой, помимо этого, через самоликвидацию закрывается партия "Справедливость. Труд. Развитие", которую возглавляет Хох Гаглойты, и приостановлена деятельность партии "Аланы" во главе с Иналом Кабисовым.

В результате решений о ликвидации и приостановки деятельности партий их общее число в Южной Осетии снизилось с 15 до девяти, добавила глава Минюста.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" члены трех ликвидированных судом партий заявили, что партийное руководство не планирует оспаривать эти решения.

"На выборах в парламент в 2014 году мы сами отказались от участия в выборах", - пояснил член партии "Достоинство и справедливость".

На парламентских выборах в 2014 году несколько членов партии "Осетия - Площадь свободы" были включены в списки партии «Единство народа», которая прошла в парламент, отметила член партии "Осетия - Площадь свободы".

"Как партия мы не участвовали в выборах, но несколько членов нашей партии были включены в списки дружественной нам партии «Единство народа». Решения суда обжаловать не будем", - сказала она.

Отказ от участия в выборах прописан как нарушение в статье 40 закона о политических партиях, «поэтому вопросов к суду нет», прокомментировал член партии «Фидан».