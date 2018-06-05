Армянская прокуратура приостановила полномочия руководителей Масиса

05 июня 2018, 15:44

Полномочия мэра Масиса и его заместителя временно приостановлены, чтобы исключить давление на расследование нападения на сторонников Никола Пашиняна, заявил сегодня представитель Генпрокуратуры Армении.

Как информировал "Кавказский узел", 31 мая мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще три человека были задержаны по делу о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна. 1 июня им были предъявлены обвинения в организации и участии в массовых беспорядков. 2 июня суд принял решение отпустить Амбарцумяна и Оганяна под подписку о невыезде.

22 апреля в ходе акций протеста оппозиции группа людей в масках напала в Ереване на сторонников Никола Пашиняна. По словам пострадавших, полиция бездействовала.

Прокурор, осуществляющий надзор за законностью предварительного расследования, посчитал, что есть достаточно оснований, чтобы подозревать, что оставаясь на своих постах, Амбарцумян и Оганян могут оказывать давление на следствие, заявил корреспонденту "Кавказского узла" в представитель пресс-службы Генпрокуратуры Армении.

По словам сотрудника ведомства, полномочия мэра Масиса и его заместителя временно приостановлены.

Решения Генпрокуратуры направлены в мэрию города Масис. Также о них поставлено в известность Министерство территориального управления и развития Армении, подчеркнул сотрудник Генпрокуратуры.

Комментариев представителей мэрии Масиса по поводу решения Генпрокуратуры Армении пока не поступало.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".