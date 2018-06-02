Суд освободил вице-мэра Масиса

02 июня 2018, 20:16

Суд в Ереване отказался арестовывать заммэра Масиса Карена Оганяна по делу о массовых беспорядках и освободил его, сообщил адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", 31 мая мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще три человека были задержаны по делу о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна. 1 июня им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Полиция сообщила и о еще двух задержанных, которые пока проходят по делу в качестве подозреваемых. Сегодня суд освободил Амбарцумяна и еще двоих задержанных под подписку о невыезде.

Следствие просило арестовать Карена Оганяна на два месяца, но суд отказался удовлетворить это ходатайство, сообщил адвокат Зорайр Арутюнян корреспонденту «Кавказского узла».

Защитник Огнаняна отметил, что суд, как и в случае с мэром Масиса, признал арест неправомерным. «Моему подзащитному суд избрал меру пресечения - подписку о невыезде», - добавил адвокат.

22 апреля, когда в Армении происходила "бархатная революция", группа людей в масках напала на сторонников Никола Пашиняна в ереванском районе Эребуни с дубинками, камнями и электрошокерами. По словам пострадавших, полиция бездействовала.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".