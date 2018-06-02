Мэр Масиса освобожден из-под стражи

02 июня 2018, 18:03

Мэр Масиса Давид Амбарцумян и еще двое обвиняемых по делу о нападении на сторонников Никола Пашиняна во время "бархатной революции" отпущены на свободу.

Как информировал "Кавказский узел", 31 мая мэр Масиса Давид Амбарцумян, его заместитель Карен Оганян и еще три человека были задержаны по делу о нападении на участников акции в поддержку нынешнего премьера Армении Никола Пашиняна. 1 июня им были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. Полиция сообщила и о еще двух задержанных, которые пока проходят по делу в качестве подозреваемых. Сегодня жители Масиса собрались у здания суда с требованием удовлетворить апелляцию защиты и отпустить Амбарцумяна из-под стражи.

Восемь депутатов фракции Республиканской партии Армении в парламенте поставили свои подписи под просьбой отпустить всех пятерых обвиняемых . Они заявили, что готовы поручиться за подозреваемых и внести за них залог.

Суд в Ереване отказал следствию в ходатайстве арестовать на два месяца мэра Масиса Давида Амбарцумяна, сообщил его адвокат Тигран Атанесян корреспонденту "Кавказского узла".

Суд признал неправомерным арест Амбарцумяна и постановил освободить его из-под стражи под подписку о невыезде, уточнил адвокат.

"Слушание ходатайства вице-мэра Масиса Карена Оганяна состоится сегодня. Ночью суд отказал в аресте двух задержанных по делу о массовых беспорядках, также освободив их под подписку о невыезде. Арестован лишь один из задержанных, но это решение защита обжалует в кассационной инстанции", - рассказал Атанесян.

22 апреля на акциях сторонников Никола Пашиняна, который в результате стал главой правительства и фактическим руководителем Армении, группа людей в масках напала на протестующих в ереванском районе Эребуни с дубинками, камнями и электрошокерами. Пострадавшие утверждают, что полиция бездействовала.

Ранее адвокат сообщил "Кавказскому узлу, что Давида Амбарцумяна арестовали на основании показаний двух свидетелей. Свидетели заявили, что Амбарцумян является человеком в маске, который фигурирует на опубликованном в YouTube видео инцидента. "Но даже этот человек в маске ничего не предпринимает на видео", - подчеркнул Атанесян.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Новости об акциях протеста его сторонников собраны на тематической странице "Пашинян берет власть".