МАК занялся расследованием крушения дельталета близ Волгограда

05 июня 2018, 12:20

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию, которая изучит причины падения дельталета в Волгоградской области 4 июня. В Интернете появилось видео с места падения дельталета.

Как писал "Кавказский узел", 4 июня в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области упал, зацепившись за деревья, дельталет, который проводил сельхозработы. При этом погиб пилот. По информации следствия, пилот работал без разрешения на полеты.

На видео с места крушения дельталета, размещенном в YouTube, видно, что летательный аппарат, у которого крылья раскрашены в цвета российского флага, лежит на земле среди деревьев.

Дельталет МД-50ВГ принадлежал ООО "Техносерсис". При крушении воздушное судно разрушилось, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МАК. Комиссия уже приступила к работе, указано в сообщении.

ООО "Техносерсис" зарегистрировано и расположено в Волгограде. Основным видом его деятельности является аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования, а в числе дополнительных значатся ремонт и техобслуживание летательных аппаратов и производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов, следует из информации на сайте Rusprofile.ru.

О том, что разбившийся 4 июня дельталет принадлежал той же компании, что и самолет, потерпевший крушение близ Волгограда 27 мая, ранее сообщило следствие.

27 мая в Дудаченском сельском поселении Фроловского района Волгоградской области во время работ по обработке земель сельхозназначения разбился легкомоторный самолет. Самолет пилотировал житель Челябинска, 1977 года рождения, он погиб.

Причины крушения самолета 27 мая также начала выяснять комиссия МАК, но пока результаты расследования не обнародованы.

Комментарии от представителей ООО "Техносерсис" относительно происшествий с их летательными аппаратами не поступали.