21 мая 2018, 11:26

Экстренная посадка авиалайнера в Волгограде обошлась без жертв

Пассажиры самолета Анталья - Челябинск, который вечером 20 мая совершил экстренную посадку в Волгограде после разгерметизации, сегодня отправлены резервным бортом.

Самолет турецкой авиакомпании Onur Air, летевший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в Волгограде вечером 20 мая, сообщил представитель волгоградского аэропорта.

По его данным, причиной экстренной посадки стала разгерметизация самолета, пишет сегодня РИА Новости.

Люди были отправлены из Волгограда в Челябинск сегодня утром, сообщает со ссылкой на пресс-службу аэропорта Волгоград Znak.com. "Пассажиры, около 200 человек, были размещены в терминале С и С-2. Семьи с детьми разместили в гостинице. Скорая помощь работала всю ночь, медики оказывали психологическую помощь, у некоторых подскочило давление. Туроператор „Корал тревел“ организовал питание", - цитирует представителя аэропорта издание.

На борту самолета находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Посадка самолета прошла успешно, никто из пассажиров не пострадал, уточняет "Волгоград News".

Волгоградская транспортная прокуратура сегодня начала проверку в связи с аварийной посадкой самолета, информирует «Волгоградская правда.ру».

"Кавказский узел" писал также, что 19 мая самолет компании "Победа", выполнявший рейс Москва – Астрахань со 183 пассажирами на борту, вернулся в аэропорт "Внуково" из-за отказа двигателя. Пассажиры были отправлены в Астрахань резервным бортом.

Примечание:

"Военный самолет аварийно сел в Адыгее", "Экипажи трех самолетов совершили вынужденные посадки в Сочи", "Пассажирский самолет аварийно сел в Тбилиси".

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