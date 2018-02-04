04 февраля 2018, 17:46
Пассажирский самолет аварийно сел в Тбилиси
Самолет "Международных авиалиний Украины" совершил жесткую посадку в тбилисском аэропорту. Информации о пострадавших нет.
Инцидент произошел сегодня. По предварительным данным, у самолета, летевшего из Киева в Тбилиси, возникли неполадки в тормозной системе.
Самолет сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на полчаса совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости. Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке. Во время снижения самолета в аэропорту уже были мобилизованы пожарные бригады и машина "скорой помощи", пишет "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее сообщал об аварийной ситуации на борту самолет Москва - Сочи. Из-за разгерметизации салона ему пришлось вернуться в столичный аэропорт сразу после взлета.
"Ошибка пилота названа основной версией крушения самолета в Абхазии", "Два человека пострадали при посадке самолета АН-2 в реку на Кубани", "Полицейский вертолет совершил в Ростове-на-Дону жесткую посадку".
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Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус
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