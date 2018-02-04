Пассажирский самолет аварийно сел в Тбилиси

04 февраля 2018, 17:46

Самолет "Международных авиалиний Украины" совершил жесткую посадку в тбилисском аэропорту. Информации о пострадавших нет.

Инцидент произошел сегодня. По предварительным данным, у самолета, летевшего из Киева в Тбилиси, возникли неполадки в тормозной системе.

Самолет сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на полчаса совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости. Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке. Во время снижения самолета в аэропорту уже были мобилизованы пожарные бригады и машина "скорой помощи", пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал об аварийной ситуации на борту самолет Москва - Сочи. Из-за разгерметизации салона ему пришлось вернуться в столичный аэропорт сразу после взлета.