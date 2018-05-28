28 мая 2018, 20:53

МАК занялся расследованием крушения самолета в Волгоградской области

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области, в результате которого погиб летчик.

Как писал "Кавказский узел", легкомоторный самолет разбился 27 мая в Дудаченском сельском поселении во время работ по обработке земель сельхозназначения. Самолет пилотировал житель Челябинска, 1977 года рождения, он погиб. 

Самолет СП-30 принадлежал ООО "Техносерсис". При крушении воздушное судно разрушилось и сгорело, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МАК.

Примечание:

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