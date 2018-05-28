28 мая 2018, 20:53
МАК занялся расследованием крушения самолета в Волгоградской области
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области, в результате которого погиб летчик.
Как писал "Кавказский узел", легкомоторный самолет разбился 27 мая в Дудаченском сельском поселении во время работ по обработке земель сельхозназначения. Самолет пилотировал житель Челябинска, 1977 года рождения, он погиб.
Самолет СП-30 принадлежал ООО "Техносерсис". При крушении воздушное судно разрушилось и сгорело, сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).
"В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МАК.