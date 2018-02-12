Сочинка оказалась в числе жертв крушения Ан-148

12 февраля 2018, 15:39

Жительница Сочи Марина Калашник погибла в результате крушения самолета "Саратовских авиалиний" в Московской области. Ее родным будет выплачен миллион рублей компенсации, сообщили в администрации Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Московской области после вылета из аэропорта Домодедово в город Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди погибших - гражданин Азербайджана Намик Гахраманов, а также двое армян - пилот Сергей Гамбарян и пассажирка Варсик Севоян. Билеты на этот рейс приобрел и житель Сочи Максим Коломейцев, однако за несколько дней до авиакатастрофы вынужден был сдать их.

На борту потерпевшего крушение самолета находилась жительница Сочи Марина Калашник, 1965 года рождения, сообщила сегодня администрация Краснодарского края.

"Администрацией муниципалитета сформирована рабочая группа, родственникам будет оказана адресная помощь, организована работа психолога", - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, краевые власти выплатят семье погибшей 1 млн рублей компенсации.

В настоящее время разыскиваются родственники женщины. Власти Сочи готовы взять на себя расходы на их перелет и пребывание в Москве для прохождения процедуры опознания, а также на транспортировку тела погибшей и организацию похорон, сообщается на сайте администрации Краснодарского края.