Житель Сочи не попал на рейс Ан-148 из "Домодедово"

12 февраля 2018, 01:04

Сочинец Максим Коломейцев рассказал, почему был вынужден за несколько дней до авиакатастрофы сдать билеты на самолет "Саратовских авиалиний".

Как сообщал "Кавказский узел", самолет Ан-148 разбился 11 февраля в Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово" в город Орск. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По информации оперативного штаба, среди пассажиров числится гражданин Азербайджана. В списке погибших также двое армян - пилот Сергей Гамбарян и пассажирка Варсик Севоян.

Этим рейсом планировал вылететь житель Сочи Максим Коломейцев. По словам мужчины, в Орске, где живет его семья, он хотел отпраздновать свой день рождения 11 февраля и купить автомобиль, но продавец сообщил, что из-за задержки машину доставят 18 февраля, пишет РИА "Новости".

"В итоге я аннулировал все билеты, купил новые, на 19 февраля, на рейс Сочи-Москва-Оренбург, потому что не было подходящего рейса. Сегодня (11 февраля) катаюсь на лыжах на Красной Поляне, здесь же узнал о трагедии. Все звонили и вместо поздравлений, как обычно, спрашивали, улетел ли я в Орск или нет, все ли у меня нормально. Я сначала не понимал, с чего такие вопросы. Потом позвонил друг и сказал, что произошла такая трагедия", - цитируют Максима Коломейцева "Кубанские новости".

Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Обломки самолета были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На месте крушения работают около сотни следователей и криминалистов СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подчиненным в максимально сжатые сроки провести необходимые генетические и экспертные исследования, чтобы родственники в скором времени могли получить тела погибших, пишет ТАСС.