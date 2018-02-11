На месте авиакатастрофы Ан-148. Скриншот с видео МЧС России http://www.mchs.gov.ru

11 февраля 2018, 22:48

МИД Армении попросил Россию проверить данные об армянах на борту Ан-148

В списке погибших при крушении самолета "Саратовских авиалиний" в Московской области числятся двое армян - пилот Сергей Гамбарян и пассажирка Варсик Севоян. МИД Армении запросил информацию у российских коллег.

Как сообщал "Кавказский узел", самолет потерпел крушение сегодня в Московской области после вылета из аэропорта "Домодедово" в город Орск. На борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По информации оперативного штаба, среди пассажиров числится гражданин Азербайджана.

В числе погибших были двое армян - Сергей Гамбарян и Варсик Севоян, их гражданство уточняется, сообщил МИД Армении на своей странице в Twitter.

"Министерство запросило у российских коллег данные о возможных гражданах Армении на борту. По результатам запроса МИД представит официальные данные", - передает слова пресс-секретаря МИД Армении Тиграна Балаяна "Sputnik Армения". 

Примечание:

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