31 декабря 2017, 10:31

Родные жертв крушения Ту-154 под Сочи потребовали страховых выплат

Родственники погибших при крушении самолета под Сочи получили обязательные выплаты и теперь требуют от страховой компании возмещения ущерба из-за потери кормильцев, рассказал их адвокат

Как писал "Кавказский узел", Ту-154 Минобороны России, который летел в Сирию, упал в море около Сочи 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли. 25 декабря 2017 года Следственный комитет сообщил, что 156 человек признаны потерпевшими по делу.

В годовщину катастрофы СКР объявил о том, что следствие продолжается. При этом следователи полностью исключили версию о взрыве на борту самолета.

Выплаты родственникам погибших уже были сделаны, каждый из 156 потерпевших получил около двух миллионов рублей, рассказал 29 декабря корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников жертв авиакатастрофы.

"Это обязательные выплаты, которые выдаются родным погибших в авиакатастрофе, а также страховые. В общем, это первоочередные выплаты, которые выдаются всем. Но помимо обязательных выплат, существует обязательное страхование, включающее в себя такие вещи, как утрата кормильца, моральный вред и еще целый спектр видов причинения вреда. Выплаты зависят от самых разных факторов - остались ли дети сиротами, потеряли ли родители единственного кормильца и так далее", - сообщил адвокат.

Он уточнил, что 27 декабря с ним было заключено соглашение, согласно которому он представляет интересы 80 родственников погибших. "Мы ведем работу в Лондоне, где находится офис фирмы-страховщика, которая перестраховала полет, - компании "Согаз". Фирма-перестраховщик несет материальную ответственность перед пострадавшими в авиакатастрофе, если это страховой случай", - пояснил Игорь Трунов.

Родственники требуют от страховой компании "Согаз" единовременной выплаты в качестве возмещения ущерба, сказал он. "Если страховщик отказывается от выплаты, то у пострадавшего есть возможность подачи иска в суд. Большая часть обратившихся требует возместить ущерб в связи с потерей кормильца", - сообщил адвокат, не уточнив их число.

Категории людей, которые вправе рассчитывать на выплату, определяются ст. 1088 Гражданского кодекса РФ (возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца). Это нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания. К ним относятся несовершеннолетние дети, лица, достигшие возраста нетрудоспособности (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), нетрудоспособные лица по состоянию здоровья (инвалиды 1, 2, 3 группы).

Полет был застрахован на 250 миллионов евро, отметил Игорь Трунов. "Сейчас мы собираем досье и начинаем вести переговоры в части выплат в основном [тем] кто потерял кормильцев. Естественно, речь идет также о возмещении морального вреда в зависимости от социального статуса. Разговор идет о серьезных деньгах. Но стоит отметить, что в [страховку на сумму] 250 миллионов евро попадает и сам самолет. Впрочем, Ту-154 был далеко не новый, да и сама по себе машина недорогая. Не ахти какой процент уйдет на возмещение по утрате самолета", - сообщил он.

Расследование продлено до 25 июня 2018 года, уточнил адвокат. По его словам, проводится летно-техническая экспертиза, перед экспертами поставлены 182 вопроса относительно авиакатастрофы.

"На моей практике такое количество вопросов ставится перед экспертами впервые. Эта комплексная экспертиза проводится повторно и назначена потому, что у общественности появились сомнения по тому, что было сделано. Очевидно, информация будет исчерпывающая. Экспертиза еще не завершена, поэтому делать выводы преждевременно", - сказал Трунов.

Напомним, что на борту самолета находились военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и артисты ансамбля имени Александрова.

Автор: Олег Краснов; источник: корреспондент "Кавказского узла"