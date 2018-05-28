На месте крушения легкомоторного самолета во Фроловском районе Волгоградской области. Фото: Пресс-служба следственного комитета России http://yusut.sledcom.ru/news/item/1230632/

28 мая 2018, 16:38

Установлена личность погибшего в Волгоградской области летчика

Житель Челябинской области пилотировал легкомоторный самолет, потерпевший крушение во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", легкомоторный самолет разбился 27 мая во время сельскохозяйственных работ в Дудаченском сельском поселении. Пилот погиб.

По данным следователей, потерпел крушение легкомоторный самолет СП-30. Инцидент произошел во время авиационно-химических работ по обработке земель сельхозназначения. "Пилот при оказании скорой медицинской помощи скончался", - сообщается сегодня на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Погибшим оказался житель Челябинска, 1977 года рождения. "Он являлся сотрудником ООО "Спектр"", - цитирует представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ Анну Терземан "Интерфакс".

Примечание:

"Скончался пилот упавшего на Ставрополе вертолета", "Число жертв крушения вертолета в Чечне неизвестно", "Сочинка оказалась в числе жертв крушения Ан-148".

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