Установлена личность погибшего в Волгоградской области летчика

28 мая 2018, 16:38

Житель Челябинской области пилотировал легкомоторный самолет, потерпевший крушение во Фроловском районе Волгоградской области, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", легкомоторный самолет разбился 27 мая во время сельскохозяйственных работ в Дудаченском сельском поселении. Пилот погиб.

По данным следователей, потерпел крушение легкомоторный самолет СП-30. Инцидент произошел во время авиационно-химических работ по обработке земель сельхозназначения. "Пилот при оказании скорой медицинской помощи скончался", - сообщается сегодня на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Погибшим оказался житель Челябинска, 1977 года рождения. "Он являлся сотрудником ООО "Спектр"", - цитирует представителя Южного следственного управления на транспорте СК РФ Анну Терземан "Интерфакс".