Пилот погиб при крушении самолета в Волгоградской области

27 мая 2018, 22:47

Легкомоторный самолет потерпел крушение во Фроловском районе. По предварительным данным, пилот погиб, сообщили в МВД по Волгоградской области.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня во время сельскохозяйственных работ в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово.

"Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб", - цитирует источник в МВД РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее писал о крушении вертолета Ми-2 16 мая на Ставрополье. Вертолет упал при проведении авиационных сельскохозяйственных работ. Пилот был госпитализирован с ожогами 70% поверхности тела.