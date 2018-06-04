Дельталёт после крушения. Фото http://utprok.ru/news/14982.html

04 июня 2018, 09:48

Названа причина падения дельталета близ Волгограда

В Калачевском районе Волгоградской области, согласно уточненной информации, потерпел крушение дельталет, а не самолет. Он разбился, зацепившись за деревья, сообщил глава Калачевского района Петр Харитоненко.

Как писал "Кавказский узел", ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в районе поселка Заря Калачевского района Волгоградской области. При этом погиб пилот.

Дельталет МД-50ВГ, который осуществлял авиационно-химические работы по обработке земель сельхозназначения, упал в районе поселка Заря сегодня около 06.00 мск, сообщили в Южной транспортной прокуратуре России. По факту инцидента следствие начало проверку, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Воздушное судно упало, зацепившись за верхушки деревьев, считает глава Калачевского района Петр Харитоненко. Он подтвердил, что дельталет осуществлял работы по обработке полей одного из местных фермеров.

"Несчастный случай, зацепился за верхушки деревьев и упал", - рассказал Петр Харитоненко. Он подтвердил, что пилот погиб, передает ТАСС.

Погибший пилот – житель соседнего с Калачевским Руднянского района Волгоградской области, передает портал "Все для Вас".

Примечание:

"МАК занялся расследованием крушения самолета в Волгоградской области", "Экстренная посадка авиалайнера в Волгограде обошлась без жертв", "Жители села на Ставрополье остались без света из-за обрыва ЛЭП самолетом".

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