Пилот погиб при крушении самолета в Волгоградской области

04 июня 2018, 08:05

В Калачевском районе разбился легкомоторный самолет, который производил сельхозработы, сообщили источники в экстренных службах.

Крушение самолета произошло в районе поселка Заря.

"Сегодня в районе поселка Заря потерпел крушение легкомоторный самолет, который проводил опыление полей. Пилот, по предварительным данным, погиб", - рассказал источник в экстренных службах региона, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Информацию о гибели пилота подтвердил другой источник в экстренных службах. "Самолет упал в поле вблизи населенного пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб", - сказал источник, слова которого приводит РИА Новости.

Самолет при падении на землю сгорел, утонил источник.

На сайте Главного управления МЧС России по Волгоградской области информации о крушении самолета к 08.05 мск не было.

Ранее "Кавказский узел" писал о крушении легкомоторного самолета во Фроловском районе 27 мая. Тогда также пилот погиб.