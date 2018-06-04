04 июня 2018, 08:05
Пилот погиб при крушении самолета в Волгоградской области
В Калачевском районе разбился легкомоторный самолет, который производил сельхозработы, сообщили источники в экстренных службах.
Крушение самолета произошло в районе поселка Заря.
"Сегодня в районе поселка Заря потерпел крушение легкомоторный самолет, который проводил опыление полей. Пилот, по предварительным данным, погиб", - рассказал источник в экстренных службах региона, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".
Информацию о гибели пилота подтвердил другой источник в экстренных службах. "Самолет упал в поле вблизи населенного пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб", - сказал источник, слова которого приводит РИА Новости.
Самолет при падении на землю сгорел, утонил источник.
На сайте Главного управления МЧС России по Волгоградской области информации о крушении самолета к 08.05 мск не было.
Ранее "Кавказский узел" писал о крушении легкомоторного самолета во Фроловском районе 27 мая. Тогда также пилот погиб.