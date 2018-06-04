Крушение самолета в Волгоградской области Фото http://utprok.ru/news/14919.html

04 июня 2018, 08:05

Пилот погиб при крушении самолета в Волгоградской области

В Калачевском районе разбился легкомоторный самолет, который производил сельхозработы, сообщили источники в экстренных службах.

Крушение самолета произошло в районе поселка Заря.

"Сегодня в районе поселка Заря потерпел крушение легкомоторный самолет, который проводил опыление полей. Пилот, по предварительным данным, погиб", - рассказал источник в экстренных службах региона, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

Информацию о гибели пилота подтвердил другой источник в экстренных службах. "Самолет упал в поле вблизи населенного пункта Заря. На борту воздушного судна находился один пилот, он погиб", - сказал источник, слова которого приводит РИА Новости.

Самолет при падении на землю сгорел, утонил источник.

На сайте Главного управления МЧС России по Волгоградской области информации о крушении самолета к 08.05 мск не было.

Ранее "Кавказский узел" писал о крушении легкомоторного самолета во Фроловском районе 27 мая. Тогда также пилот погиб.

Примечание:

"МАК занялся расследованием крушения самолета в Волгоградской области", "Экстренная посадка авиалайнера в Волгограде обошлась без жертв", "Жители села на Ставрополье остались без света из-за обрыва ЛЭП самолетом".

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