Акция протеста в Степанакерте приостановлена после призыва Пашиняна

05 июня 2018, 03:05

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал протестующих в Нагорном Карабахе прекратить или приостановить акцию, чтобы дать возможность властям выполнить обещания, данные активистам. После этого участники акции протеста в Степанакерте приняли решение прекратить митинг у здания автовокзала и открыть движение по главной магистрали столицы.

Как писал "Кавказский узел", в ходе массовой драки в Степанакерте 1 июня силовиками были избиты два местных жителя. Инцидент спровоцировал массовую акцию протеста. 2 июня около 500 местных жителей потребовали ареста виновных и отставки глав всех силовых структур Нагорного Карабаха. К протестующим в Степанакерте присоединились жители регионов. Вечером 3 июня группа активистов из семи человек встретилась с президентом Нагорного Карабаха Бако Саакяном. По их словам, встречей они остались довольны, однако акция протеста продолжилась.

3 июня участники митинга в Степанакерте продолжили настаивать на отставке руководителей прокуратуры, СНБ и полиции. Президент приказал правительству оперативно реагировать на жалобы граждан и усилить механизмы общественного контроля, заявил протестующим министр Араик Арутюнян.

"Поведение представителей силовых структур (Нагорного Карабаха) вызывает беспокойство. Применение силы в решении каких-либо вопросов со стороны кого бы то ни было недопустимо, и ситуация, возникшая после инцидента, должна получить конкретные решения и привести к конкретным последствиям", - написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook 4 июня.

Пашинян отметил, что внимательно следит за развитием событий в Карабахе, находится в постоянной связи с президентом Бако Саакяном и осведомлен о том, что достигнуты конкретные договоренности между властями и протестующими.

Премьер призвал демонстрантов дать президенту возможность реализовать эти договоренности в более спокойных условиях.

"Митинги препятствуют этому, тем более они проводятся для достижения договоренностей, а они достигнуты. В случае если власти не разрешат ситуацию, протесты можно будет возобновить", - написал он.

При этом Никол Пашинян не дал оценку событиям в Нагорном Карабахе, но подчеркнул, что важно, чтобы все разрешилось в атмосфере мира, а не конфликта.

"Я призываю прекратить, либо приостановить протесты в Степанакерте, чтобы власти Арцаха (Нагорного Карабаха) смогли реализовать свои обещания по достигнутым договоренностям. Уверен, ситуация разрешится мирно, и Арцах выйдет из нее более сильным", - заключил Никол Пашинян.

Создана следственная комиссия при парламенте Нагорного Карабаха

Поздно вечером 4 июня участники члены координационного комитета акции протеста у Степанакертского автовокзала объявили, что прекращает митинги и открывают движение по главной магистрали столицы, передает корреспондент "Кавказского узла".

«Принимая во внимание договоренности, достигнутые с президентом Арцаха (Нагорного Карабаха) Бако Саакяном, и призыв премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, координационный комитет принял решение прекратить акции протеста у Степанакертского автовокзала и открыть автомобильное передвижение на центральном проспекте. Мы выражаем благодарность властям, что пошли нам на встречу, и отозвались на наши требования», - сказал протестующим член координационного комитета Давид Симонян.

Государственный министр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян после встречи с протестующими рассказал собравшимся, что «обсуждался вопрос о необходимости кадровых и структурных изменений не только в силовых (структурах), но и во всей системе государственного управления, и в кратчайшие сроки».

«Будет создан общественный совет, в который войдет инициативная группа акции протеста, которые будут осуществлять общественный контроль за осуществлением запланированных реформ», - сказал Арутюнян собравшимся у здания автовокзала.

«В этой ситуации это было правильное решение, потому что диалог и эффективное общение выгодно для всех и в общих интересах», - считает председатель общественной организации «Познай Арцах» Артак Бегларян.

4 июня президент Нагорного Карабаха Бако Саакян провел совещание с участием членов правительства и руководителей других государственных органов, где была обсуждена внутриполитическая ситуация в стране.

«Печальный инцидент, произошедший в Степанакерте вечером 1 июня, был осужден со стороны государства, расценен как недопустимый и получил правовую оценку», - сообщила после встречи пресс-служба главы Нагорного Карабаха.

«Расследование безоговорочно будет проведено в строгом соответствии с буквой и духом закона и, по возможности, публично. При этом общество будет периодически оповещаться о его ходе. Все виновные будут привлечены к ответственности в предусмотренном законом порядке», – отметил Бако Саакян, подчеркнув, что в Нагорном Карабахе «неприемлемы как подобные инциденты, так и их политизация, и разные спекуляции, которые чреваты опасностью раскола в обществе».

Также 4 июня в 14.00 по местному времени парламент созвал внеочередное заседание, где, согласно статье 20 закона Нагорного Карабаха, было объявлено о создании следственной комиссии, которая изучит вопросы, вызвавшие общественный резонанс, включая инцидент, произошедший 1 июня 2018 года в Степанакерте.

«Создана площадка для обсуждения волнующих общественность вопросов», - заявил спикер парламента Нагорного Карабаха Ашот Гулян.

В состав следственной комиссии вошли два депутата от фракция «Родина», по одному депутату от фракций «Дашнакцутюн», «Демократия», «Движение-88» и «Возрождение». Председателем комиссии избран руководитель фракции «Движение-88» Эдуард Агабекян.