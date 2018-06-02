Следователи в Тбилиси возобновили допросы по делу об убийстве у школы

02 июня 2018, 16:18

Сотрудники МВД начали вновь допрашивать несовершеннолетних участников конфликта, а результате которого были убиты два школьника, сообщила Народный защитник Грузии Нино Ломджария

Как писал "Кавказский узел", с 31 мая в Тбилиси проходит акция протеста "#не убивай", вызванная несправедливым, по мнению ее участников, решением суда по делу об убийстве двух школьников. На фоне протестов ушел в отставку главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе. 1 июня МВД начало расследовать попытки фальсификации дела, но протестующие заявили о недоверии следствию. Отец одного из убитых выразил вечером 1 июня поддержку инициатору акции протеста Зазе Саралидзе, но призвал его довериться следствию и властям.

В результате драки 1 декабря 2017 года около школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии и позднее скончался. 31 мая суд частично оправдал двух подростков, которым было предъявлено обвинение по делу об убийстве, а 1 июня приговорил их к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Следствие уже достигло прогресса по двум направлениям - речь идет о давлении на свидетелей и несообщении о преступлении, также становятся известны новые обстоятельства дела, сообщила Нино Ломджария после встречи с министром внутренних дел Грузии Георгием Гахария.

«Нам сообщили, что вновь начаты допросы всех тех несовершеннолетних, кто участвовал в данном конфликте. Следствие надеется получить дополнительную информацию. Также для меня было важным, что они передадут нам всю ту информацию, которая есть в материалах следствия», - приводит слова омбудсмена сегодня "Интерпрессньюс".

На встрече Народного защитника и министра внутренних дел присутствовали отец одного из убитых подростков Давид Дадунашвили и его адвокат. Вечером 1 июня Дадунашвили заявил на акции протеста, что некоторые из родителей соучеников убитых не позволили своим детям дать правдивые показания об инциденте.

Отец второго убитого подростка и инициатор акции протеста Заза Саралидзе во встрече не участвовал. Глава МВД Грузии сегодня заявил, что готов встретиться с Саралидзе и ознакомить его с деталями дела, сообщило "Грузия Online".