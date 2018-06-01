01 июня 2018, 14:44

Обжаловано продление ареста Титиева

Адвокат Петр Заикин подал жалобу на решение суда о продлении срока содержания под стражей главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Грозном 31 мая продлил срок ареста Оюба Титиева еще на один месяц, до 9 июля. Защита настаивала, что необходимости ограничивать свободу Титиева нет, но суд счел смягчение меры пресечения невозможным.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Титиев утверждает, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

31 мая Петр Заикин обжаловал решение грозненского суда о продлении ареста Оюба Титева до 9 июля. Также адвокат подал жалобу на отказ в возбуждении дела против силовиков, которые, как утверждает Титиев, подбросили ему наркотики.

Заседания по жалобам, скорее всего, состоятся на следующей неделе, говорится в сегодняшнем сообщении официального Telegram-канала ПЦ "Мемориал".

Напомним, Оюб Титиев передал в СУ СКР по Чечне заявление с просьбой привлечь к ответственности силовика, который подбросил ему наркотики, однако уголовное дело не было возбуждено , а 24 мая суд отказался удовлетворить жалобу Титиева на отказ следствия возбудить дело.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Защита Титиева рассказала о препятствиях в работе на процессе", "Оюб Титиев заявил о краже вещей из его авто", "Кадыров сообщил о задержании племянника Оюба Титиева".

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