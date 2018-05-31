Оюб Титиев оставлен под арестом до 9 июля

31 мая 2018, 15:18

Суд в Грозном согласился с доводами следствия и не принял во внимание заявления защиты главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева.

Как писал "Кавказский узел", сегодняшнее заседание в Старопромысловском суде Грозного началось с опозданием на 40 минут. Адвокаты правозащитника просили отпустить его из-под стражи, заявив, что для его ареста нет оснований.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. 25 апреля суд продлил срок его содержания 9 июня. Титиев заявляет, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Судья Хлыстунов после перерыва в судебном заседании удовлетворил ходатайство следователя. Он заявил, что запрошенный для Оюба Титева срок считает разумным и обоснованным, а применение иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с заключением под стражу - невозможным.

Таким образом Оюб Титиев арестован ещё на один месяц - до 9 июля, говорится в сообщении официального Telegram-канала ПЦ «Мемориал».

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".