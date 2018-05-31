Защитники попросили суд отпустить Титиева из-под стражи

31 мая 2018, 12:55

Следователь потребовал продлить меру пресечения главе грозненского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву до 9 июля. В суде выяснилось, что Титиев болел простудой 10 дней, но это не сказалось на ознакомлении с делом, заявил адвокат Новиков.

Как писал "Кавказский узел", сегодняшнее заседание в Старопромысловском суде Грозного началось с опозданием на 40 минут. На заседании присутствуют три адвоката правозащитника, его родственники и несколько журналистов.

Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. 25 апреля суд продлил срок содержания под стражей Титиеву до 9 июня. Оюб Титиев заявил, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

После начала заседания суда было озвучено ходатайство следователя о продлении меры пресечения Оюбу Титиеву на 1 месяц, до 9 июля, а также ходатайство прокурора о разрешении аудиозаписи и запрете видеосъемки в зале суда. Судья разрешил съёмку до начала процесса по существу и на оглашении резолютивной части. В зале из камер только ЧГТРК «Грозный».

Аргументами ходатайства о продлении меры пресечения Титиеву следователь назвал тяжкое обвинение, а также то, что, по его мнению, правозащитник может скрыться от следствия и повлиять на свидетелей.

После оглашения ходатайства следователя суд перешёл к исследованию письменных доказательств, среди которых протоколы задержания Титиева, осмотра места происшествия, допроса правозащитника в качестве обвиняемого, заключение эксперта по изъятому веществу, протоколы очных ставок.

В справке о состоянии здоровья указано, что состояние здоровья Оюба Титиева удовлетворительное и не препятствующее ознакомлению с материалами дела. Однако сам правозащитник возразил, заявив, что с 18 по 28 мая находился на лечении у терапевта в ИВС.

Адвокат Петр Заикин потребовал истребовать в ИВС сведения о прохождении лечения Титиева. «Ознакомление с материалами дела было прервано в связи с высокой температурой у Оюба, утверждение следователя об удовлетворительном состоянии не соответствует действительности», - сказал он.

Прокурор был против предложения защитника, заявив, что поставленный Титиеву диагноз не препятствует ознакомлению с делом. «Необходимости истребовать медкарту в ИВС нет», - отметил он, после чего судья отклонил ходатайство адвоката об истребовании медкарт.

После этого адвокат Илья Новиков указал на то, что в ходатайстве о продлении ареста Титиева как одно из оснований следователь указывает, что защита намеренно затягивает ознакомление с материалами дела. «Но мною ознакомление завершено. Завтра мой подзащитный подписывает материалы о завершении ознакомления. Аргумент следователя безоснователен», - подчеркнул адвокат.

После выступления Новикова Заикин попросил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, его поддержали другие защитники Титиева. "Наш подзащитный никогда не имел никакого отношения к наркотикам. Оюб с самого начала заявлял, что ему не принадлежит то, что было найдено в его машине", - сказала Марина Дубровина, заявив, что наркотики ее подзащитному были подброшены.

Она попросила избрать Титиеву меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.

После этого суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, говорится в сегодняшних сообщениях официального Telegram-канала ПЦ «Мемориал».