26 мая 2018, 00:52

Кадыров сообщил о задержании племянника Оюба Титиева

Родной племянник главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева Адам Титиев задержан по подозрению в хранении наркотиков, сообщил глава Чечни.

Как писал "Кавказский узел", глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик, и подал заявление с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. Следствие отказалось возбудить дело по заявлению правозащитника, а 24 мая суд отказался удовлетворить жалобу Титиева на отказ в возбуждении дела о подбросе наркотиков.

О задержании Адама Титиева Кадыров сообщил в 22.18 мск 25 мая в своем telegram-каналескриншот Telegram-канала Рамзана Кадырова.. Согласно этому сообщению, племянник Оюба Титиева был задержан "два дня назад" с пакетом наркотического вещества.

По информации Кадырова, Адам Титиев уже дважды был осужден за хранение наркотиков - первый раз в 2001 году в Дагестане, второй раз в Чечне в 2011 году. Подтверждением информации о задержании Адама Титиева и его судимостях из независимых источников "Кавказский узел" не располагает.

В своем сообщении Кадыров также упомянул о встрече главы ПЦ "Мемориал" Александра Черкасова с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Эммануэль Макрон после переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге встретился с главой ПЦ "Мемориал" Александром Черкасовым, который рассказал ему о деле Оюба Титиева и атаках на представительства "Мемориала" в регионах Северного Кавказа.

"Думаю, что всем правозащитникам во главе с Черкасовым нужно приехать в Чечню, чтобы выяснить, почему за решеткой оказался Титиев-младший", - написал Кадыров.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Защита убедила следствие изучить видео с места избиения Дациева", "Следствие не нашло подтверждения подброса наркотиков Титиеву", "Коллеги Титиева назвали знаковым пикет у президентской администрации".

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