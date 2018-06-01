Участник нападения на Нальчик попросил помощи с трудоустройством после тюрьмы

01 июня 2018, 09:12

Комиссия по адаптации боевиков на заседании 30 мая решила оказать содействие в поиске работы для одного из осужденных по делу о нападении на Нальчик, который освободился из мест лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", приговор по делу о нападении на Нальчик был оглашен 23 декабря 2014 года в Верховном суде Кабардино-Балкарии. Пятеро из 57 обвиняемых были приговорены к пожизненному лишению свободы, трое освобождены с учетом отбытого срока. Остальных фигурантов суд приговорил к разным срокам лишения свободы. Трое из осужденных по делу о нападении на Нальчик умерли: Сергей Казиев - в СИЗО, Амур Хакулов и Мурат Каширгов - в колонии.

Нападение на Нальчик было совершено 13 октября 2005 года. Численность совершивших атаку на город боевиков составляла не менее 250 человек. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В результате боев в городе были убиты 95 боевиков, отмечается в размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Житель города Нарткала, который был осужден по делу о нападении на Нальчик по эпизоду нападения на погранотряд, вернулся домой, полностью отбыв срок наказания, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Галина Ланевская, которая представляла его интересы на процессе. По словам адвоката, мужчина был осужден на 13 лет колонии, но позже Верховный суд РФ снизил ему, как и всем осужденным по данному делу, срок наказания на полгода. На суде житель Нарткалы признал свою вину в том, что находился на месте нападения с оружием.

После возвращения домой он обратился в комиссию при главе Кабардино-Балкарии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, принявшим решение о прекращении террористической и экстремистской деятельности. Его обращение о содействии в трудоустройстве было рассмотрено 30 мая, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комиссии по адаптации, отметив, что по этому вопросу было принято положительное решение.

На заседании комиссии вернувшийся из колонии мужчина заявил, что участвовал в нападении на Нальчик, будучи введенным в заблуждение из-за отсутствия религиозных знаний. Также он отметил, что готов участвовать в профилактических мероприятиях, работе с молодежью республики, передает РИА "Кабардино-Балкария", которое 30 мая опубликовало небольшой репортаж с заседания комиссии.

"Когда попал в следственный изолятор, я понял, что заблуждался, приняв решение участвовать в этом деле. У меня не было религиозных знаний, и так получилось, что я познакомился с какими-то людьми и через них попал в это. Всё это было неправильно, я об этом сказал сразу и придерживался этой позиции на суде", – рассказал мужчина на заседании комиссии.

Из осужденных по делу о нападении на Нальчик освободились уже 14 человек, из них в комиссию за помощью обратились три человека, сообщил представитель адаптационной комиссии Заур Бетоков. По его словам, одного удалось восстановить на учебе.

"Другим стараемся помочь в трудоустройстве. Для этого комиссия за подписью секретаря Совета безопасности, предварительно проведя беседу с обратившимся, пишет письмо с просьбой о его трудоустройстве на имя работодателя, тем самым как бы гарантируя то, что проблем с ними не будет", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Заур Бетоков.

По его словам, даже если сами освободившиеся не обращаются в комиссию, члены комиссии, представители общественности встречаются и беседуют с ними.

Напомним, ранее сообщалось о рассмотрении комиссией по адаптации обращений освободившихся из колонии Залима Улимбашева и Зейтуна Малкарова, которые просили содействия в досрочном погашении судимости.

Материалы по теме событий октября 2013 года "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Дело о нападении на Нальчик".