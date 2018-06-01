Чеченские школьники остались на летний отдых в республике

01 июня 2018, 06:36

Около 20 тысяч детей отправятся в этом сезоне на отдых в летние лагеря на территории Чечни. Число путевок для отдыха за пределами республики заметно снизилось. Родители школьников, которые ранее побывали в Крыму, жалеют, что в этом году не смогут отправить туда детей.

500 школьников отправились на отдых

Летняя оздоровительная кампания для детей стартовала в республике 25 мая. На базу отдыха "Горный ключ" отправились 500 школьников. Всего в первом потоке порядка двух тысяч детей, отдыхать в лагерях дети будут по две и три недели, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве труда, занятости и социального развития Чечни.

Нынешняя летняя оздоровительная кампания охватит 25 тысяч детей, большая часть которых будет отдыхать в четырех лагерях, расположенных на территории республики, заявили в Минтруда.

На организацию летней оздоровительной кампании школьников в этом году власти Чечни выделили порядка 400 миллионов рублей. Это немногим больше, чем в прошлом году, когда на отдых детей было направлено 358 миллионов рублей. Правда, и школьников в прошлом сезоне отдохнуло на пять тысяч меньше, чем в этом.

В лагеря на территории региона будут направлены 20 тысяч детей. Остальные пять тысяч отправятся в Кабардино-Балкарию и Краснодарский край.

То, что подавляющее большинство чеченских школьников на время летних каникул не будет выезжать на отдых за пределы региона, в Минтруда объяснили наличием современных детских лагерей в Чечне.

"На сегодняшний день у нас в республике функционируют четыре детских оздоровительных лагеря. Это "Радуга" в Шелковском районе, "Светлячок" и "Горный ключ" в Шалинском районе и "Горный Беной" в Ножай-Юртовском районе. В одну смену они могут принимать по 350-500 детей", - отметили в министерстве.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2017 года в районе населенного пункта Сержень-Юрт Шалинского района был открыт крупный детский лагерь отдыха "Горный ключ", рассчитанный на круглогодичный цикл работы. Также в июне 2017 года в окрестностях селения Сержень-Юрт был открыт детский оздоровительный лагерь "Светлячок".

Раньше детей отправляли на летний отдых в другие регионы из-за того, что в республике не было соответствующей собственной инфраструктуры. Все детские базы здесь были уничтожены в ходе военных действий. Кроме того, отдых в местных лагерях экономит средства, в частности, на доставку детей туда и обратно, пояснили в министерстве.

До середины 1990-х годов в Чечне работали 13 детских лагерей, пять из них - в районе Сержень-Юрта ("Дружба", "Горный ключ", "Спутник", "Светлячок" и "Смена"). В период между двумя военными кампаниями в республике территории бывших пионерских лагерей в Сержень-Юрте были переоборудованы Басаевым и Хаттабом в тренировочные лагеря и базы для боевиков. В ходе двух военных кампаний детские лагеря в Шалинском районе были практически полностью разрушены.

На отдых за пределами Чечни школьники отправятся в санаторий "Долинск" в Кабардино-Балкарии и на базу отдыха в городе Анапа Краснодарского края. "Обычно в лагеря за пределы республики едут подростки. Те ребята, кому нравятся горные пейзажи, отличные от наших, выбирают Нальчик, тем, кому больше по душе отдых у моря – Анапу", - сказал сотрудник министерства.

В Крым дети из Чечни этим летом не поедут отдыхать, уточнили в ведомстве. Отправлять детей туда посчитали нецелесообразным после того, как рассмотрели все моменты - условия отдыха, расстояние, расходы на отправку и возвращение детей домой, пояснил сотрудник министерства.

В первую очередь, подчеркнули в министерстве, путевки в лагеря отдыха предоставляются детям-инвалидам, сиротам, детям из многодетных и малоимущих семей, а также детям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении своих служебных обязанностей.

Дети довольны условиями в детских лагерях Чечни

Родители учащихся отдают предпочтение местным детским лагерям отдыха, передает корреспондент "Кавказского узла".

"Лет пять-десять назад у нас в республике не было условий для летнего отдыха детей, но сейчас ситуация изменилась. Теперь действуют несколько баз, где созданы очень хорошие условия. У меня дети учатся в младших классах, так что в этом году хочу отправить их в лагерь в Сержень-Юрте или Пачу, что в Ножай-Юртовском районе. Там и горы, и лес, и воздух отличный, ну и все условия, конечно. За пределы республики можно пускать, когда они будут в старших классах, а когда они маленькие, лучше, чтобы были недалеко", - сказала жительница Грозного Залина.

Некоторые родители сожалеют, что их дети не смогут поехать на отдых в Крым.

"У меня сын отдыхал в 2014 году в Крыму вместе с друзьями, тогда туда отправили большую группу наших ребят. Ему там очень понравилось. Привез целый пакет ракушек оттуда. Впечатлений была масса. Очень хотел побывать там еще хотя бы раз, но почему-то сейчас наших детей туда не возят...", - рассказала жительница Грозного Хеда.

Те родители, чьи дети уже отправились в лагеря на территории Чечни, говорят, что довольны организацией летнего отдыха.

"Мой сын попал в группу, что направили в "Горный ключ", он очень рад. Каждый день на связи, присылает фото и видео оттуда. В прошлом году он ездил в Кабардино-Балкарию, говорит, что здесь ничуть не хуже. Вообще, многие родители хотят, чтобы дети отдыхали именно в республике. Обычно отцы на этом настаивают, если в лагерь отправляют дочерей... Девочки должны быть под контролем, а мальчикам в этом плане намного проще. Они ведь должны расти настоящими мужчинами, значит, надо, чтобы поскорее привыкали к самостоятельности", - сказала школьный преподаватель Луиза.