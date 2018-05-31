Оюб Титиев в зале суда. Фото ПЦ "Мемориал"

31 мая 2018, 11:46

Суд по продлению меры пресечения Титиеву начался с опозданием

Суд в Грозном с опозданием на 40 минут начал рассмотрение вопроса о продлении ареста главе грозненского представительства "Мемориала" Оюбу Титиеву. На заседании присутствуют три адвоката правозащитника, его родственники и несколько журналистов.

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. 25 апреля суд продлил срок содержания под стражей Титиеву до 9 июня. О том, что суд в Грозном 31 мая рассмотрит вопрос о продлении ареста Оюбу Титиеву, его адвокат Марина Дубровина узнала лишь за 13 часов до начала заседания.

Оюб Титиев заявил, что наркотики ему подбросил силовик. Дело Оюба Титиева - звено в цепи "выдавливания" правозащитников из Чечни и соседних регионов, считает член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов.

Заседание в Старопромысловском суде Грозного было запланировано на 10.00 мск, но началось в 10.40 мск, передает корреспондент "Кавказского узла". В суд приехали все адвокаты Титиева - Марина Дубровина, Петр Заикин и Илья Новиков.

Ходатайство следователя о продлении Титиеву меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц рассматривает судья Владимир Хлыстунов.

Поддержать Титиева в суд приехали его друзья, родственники и активист из североосетинского Моздока, блогер Юни Успанов. Процесс освещают заместитель главного редактора «Новой газеты» Ольга Боброва и журналист «Радио Свобода» Асланбек Дадаев.

Петицию "Освободим правозащитника Оюба Титиева" в адрес президента России, созданную Ланой Эстемировой, к 11.46 мск 31 мая подписали 52 762 человека.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Оюб Титиев заявил о краже вещей из его авто", "Кадыров сообщил о задержании племянника Оюба Титиева", "Суд отказал в возбуждении дела о подброшенных Титиеву наркотиках".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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