Петиция в защиту Оюба Титиева собрала 50 тысяч подписей

28 мая 2018, 17:06

Более 50 тысяч человек подписали на сегодняшний день петицию "Освободим правозащитника Оюба Титиева" в адрес президента России, созданную Ланой Эстемировой.

Как писал "Кавказский узел", 15 мая дочь правозащитницы Натальи Эстемировой Лана Эстемирова опубликовала видеообращение в поддержку Оюба Титиева, призвав президента России вмешаться в ситуацию с преследованием главы грозненского "Мемориала". Она подготовила петицию, в которой попросила президента России передать дело главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева на федеральный уровень.

Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик. 25 мая президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой ПЦ "Мемориал" Александром Черкасовым, который рассказал ему о деле Оюба Титиева и атаках на представительства "Мемориала" в регионах Северного Кавказа.

Петицию, опубликованную две недели назад, по состоянию на 17.00 мск 28 мая поддержали 50418 человек.

Люди, поддержавшие петицию, в комментариях к ней требуют прекратить силовое давление на правозащитников и освободить Титиева.

"Дело грубо сфабриковано, ставит под сомнение результаты урегулирования в Чечне и позорит Россию в непростой геополитической ситуации. Обеспечьте правосудие и сохраните возможность работы "Мемориала", - написала в комментариях к петиции Elina Rakhimova.

"Президенту пора перестать игнорировать нарушение прав человека в Чечне", - написала в комментариях к петиции Анна Покровская.

"Убийство Наташи Эстемировой это боль, которая не пройдет никогда. В память о достойном человеке прошу освободить Оюба Титиева", - написала Лейла Мирзаева.

Мать Ланы Эстемировой, Наталья Эстемирова, была сотрудницей представительства ПЦ "Мемориал" в Чечне. 15 июля 2009 года ее похитили в Грозном, вывезли в Ингушетию и убили. Наталья Эстемирова активно выступала против похищений, бессудных казней, фальсификаций уголовных дел. По ее информации о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, отмечается в биографии Натальи Эстемировой на "Кавказском узле".

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".