Адвокаты Титиева узнали дату заседания о продлении ареста

30 мая 2018, 22:35

Суд в Грозном рассмотрит вопрос о продлении ареста правозащитнику Оюбу Титиеву 31 мая. Адвокат Марина Дубровина узнала о заседании за 13 часов до его начала.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля суд продлил срок содержания под стражей Титиеву, который обвинен в хранении наркотиков, до 9 июня. Петицию "Освободим правозащитника Оюба Титиева" в адрес президента России, созданную Ланой Эстемировой, к 28 мая подписали более 50 тысяч человек.

Глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев находится под стражей с 11 января по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник заявил, что наркотики ему подбросил силовик.

Судебное заседание о продлении срока ареста Титиеву начнется в 10.00 мск 31 мая. Следователь сообщил дату и время начала заседания адвокату Марине Дубровиной сегодня в 21.00, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал".

Информацию о назначенных судебных заседаниях защите Титиева предоставляют слишком поздно, чтобы люди, которые его поддерживают, не успели добраться до Грозного, считают правозащитники. "Очень не нравится им, что из Москвы столько людей приезжает поддержать Оюба", - указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Мемориала".

По состоянию на 22.25 мск 30 мая петицию в поддержку Титиева поддержали 52580 человек.

Как писал "Кавказский узел", о судебном заседании 25 апреля адвокаты Титиева узнали всего за час до его начала, при этом двое его защитников находились в Москве, а третий адвокат Марина Дубровина находилась в Грозном в связи с другим делом. По мнению адвокатов, таким образом следствие создает препятствия для защиты. "Мы с [адвокатом Ильей] Новиковым планировали обеспечить явку на суд о продлении ареста Титиеву уважаемых людей, готовых поручиться за него, один из них - герой Российской Федерации. Но нас о начале суда известили только за час до его начала, и, соответственно, мы не могли за это время прибыть из Москвы в Грозный", - заявил адвокат Петр Заикин.

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