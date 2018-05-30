Ереванские студенты прекратили забастовку

30 мая 2018, 12:02

Студенческая забастовка с требованием отставки ректора Ереванского госуниверситета Арама Симоняна прекращена из-за его госпитализации. Врачи назвали состояние Симоняна стабильным.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая студенты в Ереване призвали к началу забастовки до отставки ректора Арама Симоняна. Участники акции протеста заявили о проблемах в вузе, назвав в их числе низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов. Сегодня ночью пресс-секретарь ЕГУ Геворг Емин-Терян сообщил о том, что Арам Симонян госпитализирован.

29 мая ректор встретился с протестующими, но отказался идти на любые уступки под давлением. После встречи со студентами для Арама Симоняна в вуз была вызвана бригада скорой помощи. Студенческие акции в ЕГУ направляются властью, такое политическое давление нарушает принцип вузовского суверенитета, заявило руководство вуза.

После известия о том, что ректор госпитализирован, студенты прекратили забастовку, пожелав ему выздоровления, сообщил один из координаторов инициативного движения "ЕГУ Рестарт" Давид Петросян.

"Зал научного совета (ЕГУ) остается освобожденной студенческой территорией, где каждый может готовиться к экзаменам. Готовы и рады встрече с преподавательским составом вуза", - написал активист на своей странице в Facebook.

Врачи оценивают состояние Арама Симоняна как стабильное, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в ереванском медцентре "Норк-Мараш".

По словам дежурного врача, ректор был госпитализирован с жалобой на боли в области грудной клетки. "Он находится под наблюдением врачей. Ему проведут коронарографию - исследование сосудов сердца", - сказал сотрудник медцентра.

Напомним, ранее студенты Ширакского университета добились отставки ректора своего вуза. Их акции пришлись на период массовых протестов, в результате которых 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран Никол Пашинян.