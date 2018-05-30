Ректор Ереванского государственного университета Арам Симонян (в центре) Фото Asatur Yesayants https://ru.armeniasputnik.am/incidents/20180530/12346190/rektor-egu-aram-simonyan-gospitalizirovan.html

30 мая 2018, 09:15

Госпитализирован ректор Ереванского госуниверситета

Арам Симонян попал в больницу этой ночью, после прошедшей 29 мая акции студентов с требованием его отставки.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая в Ереване студенты призвали к началу забастовки до отставки ректора Ереванского государственного университета Арама Симоняна. 

Участники акции протеста заявили о проблемах в вузе, назвав в их числе  низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов.

О том, что ректор Ереванского госуниверситета Арам Симонян госпитализирован, сегодня ночью сообщил пресс-секретарь ЕГУ Геворг Емин-Терян.

Он написал об этом на своей странице в Facebook. Других подробностей Геворг Емин-Терян не сообщил.

Напомним, 29 мая ректор встретился с протестующими, но отказался идти на любые уступки под давлением. После встречи со студентами для Арама Симоняна в вуз была вызвана бригада скорой помощи. Студенческие акции в ЕГУ направляются властью, такое политическое давление нарушает принцип вузовского суверенитета, заявило руководство вуза.

Арам Симонян занимает пост ректора ЕГУ с 2006 года, отмечает «Sputnik-Армения».

Ранее студенты Ширакского университета добились отставки ректора своего вуза. Их акции пришлись на период массовых протестов, в результате которых 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран Никол Пашинян.

Материалы о протестных акциях в Армении собраны на тематической странице "Протесты в Армении" "Кавказского узла". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Примечание:

"Руководство Ереванского университета обвинило власти в политическом давлении", "Противники ректора Ширакского университета рассказали о причинах протестов", "Студенты добились отставки ректора Ширакского университета".

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