Госпитализирован ректор Ереванского госуниверситета

30 мая 2018, 09:15

Арам Симонян попал в больницу этой ночью, после прошедшей 29 мая акции студентов с требованием его отставки.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая в Ереване студенты призвали к началу забастовки до отставки ректора Ереванского государственного университета Арама Симоняна.

Участники акции протеста заявили о проблемах в вузе, назвав в их числе низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов.

О том, что ректор Ереванского госуниверситета Арам Симонян госпитализирован, сегодня ночью сообщил пресс-секретарь ЕГУ Геворг Емин-Терян.

Он написал об этом на своей странице в Facebook. Других подробностей Геворг Емин-Терян не сообщил.

Напомним, 29 мая ректор встретился с протестующими, но отказался идти на любые уступки под давлением. После встречи со студентами для Арама Симоняна в вуз была вызвана бригада скорой помощи. Студенческие акции в ЕГУ направляются властью, такое политическое давление нарушает принцип вузовского суверенитета, заявило руководство вуза.

Арам Симонян занимает пост ректора ЕГУ с 2006 года, отмечает «Sputnik-Армения».