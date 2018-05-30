30 мая 2018, 09:15
Госпитализирован ректор Ереванского госуниверситета
Арам Симонян попал в больницу этой ночью, после прошедшей 29 мая акции студентов с требованием его отставки.
Как писал "Кавказский узел", 29 мая в Ереване студенты призвали к началу забастовки до отставки ректора Ереванского государственного университета Арама Симоняна.
Участники акции протеста заявили о проблемах в вузе, назвав в их числе низкое качество образования, отсутствие академической свободы, непрозрачность управления и нецелевую трату ресурсов.
О том, что ректор Ереванского госуниверситета Арам Симонян госпитализирован, сегодня ночью сообщил пресс-секретарь ЕГУ Геворг Емин-Терян.
Он написал об этом на своей странице в Facebook. Других подробностей Геворг Емин-Терян не сообщил.
Напомним, 29 мая ректор встретился с протестующими, но отказался идти на любые уступки под давлением. После встречи со студентами для Арама Симоняна в вуз была вызвана бригада скорой помощи. Студенческие акции в ЕГУ направляются властью, такое политическое давление нарушает принцип вузовского суверенитета, заявило руководство вуза.
Арам Симонян занимает пост ректора ЕГУ с 2006 года, отмечает «Sputnik-Армения».
Ранее студенты Ширакского университета добились отставки ректора своего вуза. Их акции пришлись на период массовых протестов, в результате которых 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны был избран Никол Пашинян.
Материалы о протестных акциях в Армении собраны на тематической странице "Протесты в Армении" "Кавказского узла". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване" и фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".