Руководство Ереванского университета обвинило власти в политическом давлении

30 мая 2018, 06:33

Студенческие акции с требованием отставки ректора Ереванского госуниверситета Арама Симоняна направляются властью. Такое политическое давление нарушает принцип вузовского суверенитета, заявило руководство ЕГУ.

Как информировал "Кавказский узел", 29 мая в Ереване состоялось шествие студентов госуниверситета. Протестующие призвали к началу забастовки до отставки ректора Арама Симоняна. Ректор встретился с протестующими, которые заявили ему о необходимости финансовой проверки вуза и роспуска Совета попечителей, студенческого совета и профсоюза. Симонян отказался идти на любые уступки под давлением.

Ереванский госуниверситет 28 и 29 мая дважды подвергся политическому давлению при участии членов и сотрудников правительства Армении, говорится в обращении руководства ЕГУ, опубликованном на армянском языке 29 мая на сайте вуза.

Одна из первых проверок пройдет в Ереванском госуниверситете, заявил 28 мая на брифинге глава контрольной службы Давид Санасарян. «Необходимо исключить коррупцию и спонсорство», - отметил он, пообещав разоблачения по итогам проверки. В тот же день глава Минобразования Араик Арутюнян, комментируя журналистам заявление ректора ЕГУ о попытке дискредитировать его, заявил, что руководство вуза уже давно себя дискредитировало, передает корреспондент "Кавказского узла".

Согласно сообщению, 29 мая высокопоставленные государственные чиновники в сопровождении около 100 человек пришли в центральное здание ЕГУ и потребовали отставки ректора Арама Симоняна.

"Не было представлено правового обоснования отставки, а лишь обоснование политического характера, связанное с партийной принадлежностью ректора", - говорится в обращении.

Политические требования сопровождались давлением, в частности, перекрытием входов в университет, ограничением свободного передвижения работников ЕГУ, отмечается в письме. По версии руководства вуза, это стало причиной ухудшения самочувствие ректора.

«Полагаем, что эти действия направляются властью, что недопустимо и опасно. Считая, что нарушается принцип вузовского суверенитета, обращаемся за вашим содействием удержать ЕГУ от политического давления», - сказано в обращении на имя президента Армена Саргсяна, премьер-министра Никола Пашиняна, омбудсмена Армана Татояна, СМИ и представителей международного университетского сообщества.

Комментариев от адресатов обращения относительно письма руководства ЕГУ пока не последовало.