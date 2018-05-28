Станислав Зимовец объявил голодовку в поддержку Сенцова

28 мая 2018, 22:38

Житель Волжского Станислав Зимовец, осужденный за применение насилия к полицейскому на московской акции сторонников Навального, объявил сегодня голодовку, требуя освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2017 года Тверской райсуд Москвы осудил жителя Волжского Станислава Зимовца на 2,5 года колонии, признав его виновным в применении насилия к офицеру полиции на акции сторонников Навального в Москве 26 марта. В ноябре 2017 года Зимовец был доставлен в исправительную колонию в городе Волжском. Защита Зимовца в феврале направила жалобу в ЕСПЧ. ПЦ "Мемориал" признал Станислава Зимовца политзаключенным.

14 мая осужденный судом в Ростове-на-Дону на 20 лет колонии строгого режима украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских заключенных в России. Приговор Сенцову и экологу Александру Кольченко Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес 25 августа 2015 года. Сенцов и Кольченко, обвиненные в терроризме, свою вину не признали, ПЦ "Мемориал" признал их обоих политзаключенными.

«О том, что Станислав сегодня объявил голодовку, я узнала от волгоградского адвоката Ильи Павленко, который сегодня был у Стаса в ИК-12 Волгоградской области. Он получил копию заявления Стаса о том, что он сегодня объявляет голодовку, требуя освобождения Олега Сенцова и политзаключенных [граждан] Украины», - сообщила адвокат Светлана Сидоркина корреспонденту "Кавказского узла".

Зимовец назвал свою голодовку бессрочной, он принимает только воду, уточнил Илья Павленко.

«Я был у него [Зимовца] до того, как он пошел на личный прием к начальнику колонии, в ходе которого собирался сообщить ему о голодовке», - пояснил адвокат Павленко корреспонденту "Кавказского узла".

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