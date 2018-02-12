Защита Станислава Зимовца направила жалобу в ЕСПЧ

12 февраля 2018, 17:56

Представители жителя Волжского Станислава Зимовца, осужденного за применение насилия к полицейскому на московской акции сторонников Навального, усмотрели в действиях властей нарушение его прав и подали жалобу в Евросуд.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля Тверской райсуд Москвы признал Станислава Зимовца виновным в применении насилия к офицеру полиции на акции сторонников Навального "Он нам не Димон" в Москве 26 марта. Зимовец получил 2,5 года колонии.В ноябре 2017 года Зимовец был доставлен в исправительную колонию, расположенную в городе Волжском.

Суд счел доказанным, что Зимовец бросил кирпич в сотрудника полиции во время несогласованной акции в Москве. Зимовец, по словам адвоката, утверждал, что на акции оказался случайно, а кирпич бросил от отчаяния, ни в кого конкретно не целясь. ПЦ "Мемориал" признал Станислава Зимовца политзаключенным.

Жалоба в ЕСПЧ была направлена по почте 11 февраля, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат международной правозащитной организации “Агора” Александр Попов.



“Мы пожаловались на нарушение статей 6, 10, 11 Европейской конвенции по правам человека — нарушение справедливого судебного разбирательства, свободы слова, свободы собраний. Станислав Зимовец осужден за то, что бросил камень в полицейского, который попал в бронежилет и не причинил правоохранителю никакого вреда. Но Зимовцу дали за это 2,5 года колонии”, - заявил Александр Попов, представляющий интересы Зимовца.

По словам адвоката, защита считает наказание “неадекватным”. “Действия Зимовца никаких последствий ни для общественного порядка, ни для самого полицейского не повлекло. Полицейский говорил о том, что у него имеется ушиб и кровоподтек на спине. Потом он признался, что ушиб был получен на тренировке”, - напомнил защитник.

“В ЕСПЧ мы также пожаловались на нарушение, связанное с тем, что власти изначально планировали разогнать мирный митинг, хотя могли бы обеспечить его спокойное течение. Власти проводили жесткие задержания, которые спровоцировали людей на ответные, может быть, не совсем законные, действия”, - отметил Александр Попков.

Александр Попков также отметил, что Зимовец “отбывает наказание около родного дома и у мамы есть возможность его посещать”. В свою очередь Светлана Сидоркина, адвокат Зимовца, сообщила корреспонденту “Кавказского узла”, что “в колонии у активиста жалоб нет”.

Касаясь ситуации на Юге России, Навальный выделил неправильную политику финансирования регионов, которая лишь усиливает социальное расслоение. Также он предложил запретить дорогие машины чиновникам и ввести уголовное преследование за незаконное обогащение, говорится в размещенном на “Кавказском узле” справочном материале "Навальный: кавказское измерение".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".