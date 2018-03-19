Собчак попросила Путина помиловать Парпулова и Зимовца

19 марта 2018, 22:02

Житель Волжского Станислав Зимовец и бывший авиадиспетчер из Сочи Петр Парпулов оказались в списке политзаключенных, который Ксения Собчак передала сегодня Владимиру Путину.

Журналистка, участница президентской кампании Ксения Собчак попросила сегодня президента Владимира Путина помиловать 16 политзаключенных.

Сегодняшняя встреча всех кандидатов в президенты состоялась в Кремле и транслировалась федеральными каналами, но когда Собчак заговорила о помиловании политзаключенных, трансляцию прервали, говорится в сообщении на сайте Ксении Собчак.

В выборах президента России участвовали восемь кандидатов, но по факту они были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".

Собчак передала Путину папку с именами и фамилиями политзаключенных и Путин пообещал рассмотреть ее прошение, сообщило издание РБК.

В краткой биографической справке о Станиславе Зимовце на сайте Собчак указано, что он является ветераном боевых действий, "в Чечне был сапером". Вместе с Зимовцом Собчак попросила помиловать еще трех участников антикоррупционного митинга в Москве.

20 июля Тверской райсуд Москвы признал Станислава Зимовца виновным в применении насилия к офицеру полиции на акции сторонников Навального "Он нам не Димон" в Москве 26 марта. Зимовец получил 2,5 года колонии. В ноябре 2017 года Зимовец был доставлен в исправительную колонию в городе Волжском. Защита Зимовца направила жалобу в ЕСПЧ.

Также Собчак попросила помиловать 62-летнего жителя Сочи Петра Парпулова, чьи родные только 12 марта узнали, что ему отказано в помиловании.

"По мнению следствия, в 2010 году, находясь на отдыхе, он передал сведения, составляющие государственную тайну, жителю Грузии, который в свою очередь пересказал их правительству Грузии, чем нанес ущерб интересам Российской Федерации. Петр Парпулов вину не признал, заявив, что сведения, которые он сообщил в разговоре с родственниками в Грузии, были опубликованы на сайте газеты "Красная звезда" и являлись общедоступными. Помимо прочего он не имел допуска к государственной тайне и не был связан с военной отраслью", - говорится в справке о деле Парпулова на сайте Собчак.

Петр Парпулов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене (статья 275 УК РФ) в январе 2016 года.

"Кавказский узел" писал, что ранее Собчак выступила с требованием освободить главу грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, арестованного в Чечне по обвинению в хранении марихуаны. Будучи кандидатами в президенты, Ксения Собчак и Григорий Явлинский ходатайствовали об освобождении Титиева под их личное поручительство, однако Старопромысловский районный суд Чечни 6 марта отказался освободить правозащитника.