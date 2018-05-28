Муфтият Ингушетии отрешил Евкурова от мусульманской общины

28 мая 2018, 12:20

Решение отрешить главу Ингушетии от мусульманской общины последовало за обвинением Юнус-Бека Евкурова в притеснении работников Духовного центра мусульман республики и имамов со стороны местных властей.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля Юнус-Бек Евкуров заявил, что принял решение при помощи камер видеонаблюдения, установленных в мечетях, контролировать проповеди. Он объяснил это желанием не допустить "политизации проповеднической деятельности в мечетях". Муфтият республики счел это решение попыткой не допустить критики в адрес чиновников и пригрозил Евкурову шариатским судом.

В марте 2016 года Евкуров объявил о роспуске муфтията Ингушетии и его ликвидации как общественной организации, отметив, что муфтий Иса Хамхоев не справляется со своими обязанностями. Верховный суд Ингушетии приступил к рассмотрению иска Минюста о ликвидации общественной организации "Духовный центр мусульман Ингушетии" в связи с нарушением законодательства о некоммерческих организациях. 15 сентября 2017 года стало известно, что Минюст заключил мировое соглашение с муфтиятом Ингушетии в связи устранением нарушений.

Дискриминация духовенства республики стала главным вопросом встречи с участием имамов, тамадов, турков (старейшин сел) населенных пунктов Ингушетии в Духовном центре мусульман Ингушетии 27 мая.

На этой встрече и было решено отрешить главу Ингушетии от мусульманской общины, сообщается 27 мая на странице "Духовного центра мусульман Ингушетии" в соцсети «ВКонтакте».

«В последние три года работники муфтията и имамы притеснялись со стороны местных властей… Последним проявлением дискриминации муфтията стал судебный процесс, прошедший 25 мая этого года, в котором суд вынес решение об изъятии у духовенства земли под строительство мечети в г. Магас», - сказано в сообщении.

В число претензий, которые предъявлены Евкурову, значится инцидент в Долаково 1 марта, когда силовики окружили школу хафизов. Сотрудники правоохранительных органов проверяли всю документацию и литературу на арабском языке, сообщил источник в силовых структурах.

«Школа хафизов в с.п Долаково была оцеплена правоохранительными органами, которые провели проверку здания где учатся дети, после этого место, где обучают Корану, регулярно проверяется различными инстанциями из-за того, что его курирует муфтият республики», - сообщает муфтият.

Отрешение человека от общины подразумевает то, что мусульмане не будут участвовать в его погребальных, свадебных и других мероприятиях, говорится в сообщении "Духовного центра мусульман Ингушетии".

В Москве отметили вклад Евкурова в отстаивание интересов мусульман

Главный муфтий России Равиль Гайнутдин на вечере в «Шатре Рамадана» в Москве отметил вклад Юнус-Бека Евкурова в развитие мусульманского образования и строительства религиозных учебных учреждений.

По словам муфтия, в самые трудные моменты, когда решаются вопросы развития уммы, будущего развития мусульманского образования, строительства исламских учебных заведений Юнус-Бек Евкуров принимает государственно политически правильное решение, оказывает помощь высшему мусульманскому духовенству в отстаивании интересов, прав и свобод верующих граждан России, написало 20 мая издание «Портал Северного Кавказа».