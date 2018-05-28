Суд в Сочи отказал Росреестру в сносе дома погорельцев

28 мая 2018, 00:38

Жильцы поврежденного пожаром дома по улице Пятигорской в Сочи 27 мая вернулись в свои отремонтированные застройщиком квартиры. Они получили решение Хостинского суда об отказе Росреестру в восстановлении срока на подачу жалобы о сносе дома.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля произошел пожар в многоквартирном доме на улице Пятигорской, 92/4 в Сочи. 50 человек, эвакуированных из многоэтажки, были размещены в ЖК "Лесное". Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительным данным, сгоревший дом был самостроем. Суд Хостинского района по заявлению Росреестра назначил рассмотрение дела по сносу поврежденного пожаром дома по улице Пятигорской, не привлекая к участию собственников. Владельцы квартир заявили о праве участвовать в судебном разбирательстве о судьбе их дома. Суд принял во внимание их требование и перенес заседание на 23 мая. В тот же день Росреестр отозвал иск о сносе дома после протестов жильцов.

27 мая жильцы получили решение суда по заявлению Росреестра, который просил восстановить срок подачи кассационной жалобы по иску о сносе дома. Копия решения имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Из документа следует, что 25 мая суд рассмотрел заявление представителя Росреестра о восстановлении срока для подачи кассации по делу о сносе самовольной постройки Магомеда Мутаева и по встречному заявлению Мутаева к мэрии о признании права собственности на самовольное строение. Встречное исковое заявление Мутаева к мэрии о признании права собственности на многоквартирный жилой дом было удовлетворено, следует из решения суда.

"Представитель Росреестра по Краснодарскому краю по доверенности Боева И. В. как третье лицо обратилась в суд с заявлением о восстановлении процессуального срока на подачу кассационной жалобы, указывая при этом, что процессуальный срок Росреестром был пропущен по уважительной причине", - сказано в документе.

В своем заявлении представитель Росреестра ссылается на то, что не был надлежащим образом извещен о месте и времени судебных заседаний, "не знал о принятом судом решении по делу, в связи с чем не мог обжаловать в установленные сроки". Однако до судебного заседания поступило заявление представителя Росреестра о том, что заявление о восстановлении процессуального срока па подачу кассационной жалобы она не поддерживает и просит в удовлетворении указанного заявления отказать. Суд рассмотрел ранее поданное заявление и отказал в его удовлетворении, сказано в решении суда.

"Суд дал на обжалование своего вердикта 15 суток. Но я не думаю, что кто-то будет обжаловать данное решение, с которым согласны все жильцы и согласилась даже представитель Росреестра", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель управляющей компании дома Мадина Наврузова.

По мнению жильцов, "власти не захотели нагнетать социальное напряжение в канун чемпионата по футболу". "Мы бы все равно не молчали, - отметила жительница дома Евгения Медзюта. - Владельцы квартир в этом же доме Наиля Медведева, Сергей Егунов и другие высказали свое мнение о том, что власти не должны ломать построенные и узаконенные дома, так как это вина самих властей, а не покупателей недвижимости в Сочи".