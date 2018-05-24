Росреестр отозвал иск о сносе дома в Сочи после протестов жильцов

24 мая 2018, 05:05

Суд по делу о сносе поврежденного пожаром пятиэтажного дома в Сочи прошел без участия собственников квартир. Об отзыве иска Росреестра жильцы узнали от присутствовавшей в зале суда замруководителя Росреестра Хостинского района Натальи Боевой.

Как сообщал «Кавказский узел», после пожара в многоквартирном доме на улице Пятигорской, 92/4 в Сочи 2 апреля 50 человек, эвакуированных из многоэтажки, разместили в ЖК "Лесное". Жильцы пострадавшего от пожара дома узнали, что суд Хостинского района по заявлению Росреестра начал рассмотрение дела по сносу поврежденного пожаром дома по улице Пятигорской. Владельцы квартир заявили о праве участвовать в судебном разбирательстве о судьбе их дома. Судья, приняв заявления жителей, перенес суд на 23 мая.

23 мая судья Хостинского района общался только с чиновницей Росреестра, подавшей заявление о восстановлении срока по иску о сносе дома по улице Пятигорской 92/4. На заседание пришли около 50 жильцов дома, однако в зал суда они допущены не были, им пришлось ожидать на улице.

"Нам приставы сказали ждать на улице, так как мест на всех в зале суда не хватит. Нас даже не запустили в здание суда ", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель управляющей домом компании Мадина Наврузова.

На суд пришла представитель Росреестра Наталья Боева. О том, что она общается с судьей, собственникам сообщили приставы. "Когда Боева вышла из зала суда, она сообщила, что отозвала свое заявление", - сказала Наврузова.

Жильцы дома возмущены попыткой чиновников инициировать снос здания

Евгения Медзюта рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что является матерью-одиночкой, работает педагогом, у нее небольшая заработная плата. В доме 92/4 на улице Пятигорской ей принадлежит квартира, где она живет с двумя детьми. "Я и двое моих несовершеннолетних детей переехали сюда из Челябинска из-за того, что моей дочери поставили диагноз "астма". Выбирали квартиру рядом со школой и детским садом», - сказала она. По словам Медзюты, в Челябинске она продала благоустроенную четырехкомнатную квартиру и машину. Эту квартиру она купила с помощью материнского капитала, прописалась тут с детьми.

Владелица квартиры в этом же доме Наиля Медведева пояснила, что она живет в квартире с дочерью, ее мужем и внуком девяти лет. "У нас не было проблем с застройщиком. Пожар - это несчастный случай. Застройщик нас не бросил в беде, восстановил наш дом. Мне лично помог приобрести медикаменты, так как я инвалид. Помог с ремонтом квартиры. И вот теперь, чтобы жить в этом доме, мы вынуждены ходить по судам и бороться за то, чтобы его не снесли", - пожаловалась она.

Погорелец Сергей Егунов сказал, что он возмущен судами и попыткой выселить людей на улицу. "Я гражданин Республики Беларусь, у меня двое несовершеннолетних детей. Мы продали дом бабушки в Беларуси и переехали жить в Сочи не для того, чтобы у нас отобрали собственность", - возмутился он.

"Кавказский узел" не располагает информацией о причинах, по которым Росреестр отозвал заявление.