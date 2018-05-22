Сочинские погорельцы потребовали суд учесть их мнение о судьбе дома

22 мая 2018, 03:33

Суд Хостинского района назначил рассмотрение дела по сносу поврежденного пожаром дома по улице Пятигорская, не привлекая к участию собственников. Владельцы квартир заявили о праве участвовать в судебном разбирательстве о судьбе их дома. Суд принял во внимание их требование и перенес заседание.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 апреля произошел пожар в многоквартирном доме на улице Пятигорской, 92/4 в Сочи. 50 человек, эвакуированных из многоэтажки, разместили в ЖК "Лесное". Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что, по предварительным данным, сгоревший дом был самостроем.

Росреестр обжаловал дело о самострое

Почти месяц погорельцы с улицы Пятигорская 92/4 жили бесплатно в ЖК "Лесное", куда были расселены после пожара. "Это не первый случай, когда мы принимаем погорельцев без оплаты. Но мы не можем работать себе в убыток, так как погорельцев в городе очень много, и поэтому мы попросили жильцов съехать через месяц или обратиться к застройщику их дома", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель ЖК "Лесное".

"После того, как люди съехали с ЖК "Лесное", застройщик расселил их за свой счет в частном секторе, некоторые из них продолжают там проживать, пока идет ремонт в доме", - рассказала представитель управляющей домом компании Мадина Наврузова. Ремонт близится к завершению, люди смогут скоро заехать в свои квартиры, добавила она.

Судья, который три года назад узаконил самовольную постройку по иску мэрии о сносе "самостроя", решил восстановить срок обжалования вступившего в законную силу решения суда по заявлению заместителя руководителя Росреестра Хостинского района Натальи Боевой. Ранее ведомство застройщику и всем жильцам, купившим у него квартиры, выдало свидетельства о собственности, рассказала Мадина Наврузова.

В решении суда, принятом три года назад (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), сказано о том, что в удовлетворении искового заявления администрации города Сочи застройщику о сносе самовольной постройки следует отказать, а встречное исковое заявление застройщика к администрации города Сочи о признании права собственности на пятиэтажный дом в садовом товариществе "Лысая гора" удовлетворить. Судья также обязал Росреестр зарегистрировать за застройщиком право собственности на 40 квартир и пятиэтажный дом.

Собственников не известили о заседании

Жильцы дома и собственники купленных у застройщика квартир рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что все являются иногородними. Они купили жилье в Сочи, продав его в других регионах, потому что у застройщика были все документы о праве собственности на данный дом. Но после того, как случился пожар и застройщик за свой счет восстановил дом, вдруг возникла угроза стать бездомными из-за того, что чиновники Росреестра, которые вообще не участвовали в деле, решили восстановить срок на подачу иска в суд о сносе дома.

Особенно жильцов насторожил тот факт, что судья, который узаконил самострой застройщику, решил провести суд, не сообщив покупателям квартир. На заседание был приглашен только частный застройщик их многоквартирного дома.

Жильцы сгоревшего дома приняли участие в суде и потребовали не проводить его без участия всех собственников дома, а также без вручения копий иска Росреестра, сказала жительница дома Ирина Лехоперская. Она также сказала, что жильцы обратились к Генеральному прокурору с требованием разобраться в ситуации, когда власти сначала узаконивают самострои, а когда люди покупают узаконенные квартиры, то их сносят (копия заявления находится в распоряжении "Кавказского узла". В заявлении говорится, что дом уже восстановлен, некоторые жильцы уже переехали в свои квартиры и сделали повторный после пожара ремонт. Собственники дома считают, что реальных оснований и поводов для обжалования решения с требованием о сносе дома у Росреестра нет.

Собственница квартиры № 33 69-летняя Мария Чупоршнева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 21 мая объявила голодовку в интересах всех своих соседей.

"Я объявляю голодовку. Другого выхода я не вижу. Мне 69 лет. Это мое единственное жилище", - написала женщина в заявлении председателю суда Хостинского района (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Все заявления о вступлении жителей дома 92/4 по улице Пятигорская получены, зарегистрированы и будут изучены судьей. Судебное заседание перенесено на 23 мая", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы суда Хостинского района.

"Приглашения на суд по факту восстановления срока на подачу жалобы Росреестром о сносе дома 92/4 по улице Пятигорская администрация города не получала", - заявил корреспонденту «Кавказского узла» начальник управления земельного контроля Владимир Литвинов.

"В соответствии со статьей 42 Гражданского процессуального кодекса РФ, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия судебного постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца», - пояснил адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко, не являющийся участником данного разбирательства. Суд может отказать третьим лицам в участии в деле, однако на это решение может быть подана жалоба. Если третье лицо вступает в спор, то рассмотрение дела производится с самого начала, добавил он.