Участники акции в Тбилиси потребовали справедливого расследования убийства

27 мая 2018, 23:55

Акция "Не убивай меня", организованная отцом убитого в столице Грузии подростка Зазой Саралидзе, состоялась сегодня у здания парламента на проспекте Руставели. Протестующие потребовали объективности в расследовании преступления.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 декабря 2017 года неподалеку школы в Тбилиси в результате драки два подростка получили ножевые ранения. Оба они умерли. Двум подросткам было предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии", санкция по которой предусматривает лишение свободы до 17 лет. Позднее одному из них Главная прокуратура Грузии ужесточила обвинение, переквалифицировав преступление по статье "Умышленное убийство двух или более лиц, заведомо для виновного несовершеннолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц", что карается наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы. По делу о поножовщине проходят еще пять человек, которые обвиняются в сокрытии преступления.

Из-за большого числа людей, пришедших на акцию, проспект Руставели оказался перекрыт, движение машин парализовано. Солидарность семье Саралидзе выразили представители общественности, поэты, писатели, актеры, певцы, спортсмены, передает сегодня "Спутник-Грузия".

Участники акции потребовали объективности в расследовании убийства двух подростков, а также справедливого наказания всех виновных в организации убийства, и тех, кто участвовал в сокрытии преступления, пишет сегодня "Грузия-онлайн".

К участникам акции присоединился Малхаз Мачаликашвили — отец Темирлана Мачаликашвили, который был убит при спецоперации в Панкиси.

19-летний Темирлан Мачаликашвили был тяжело ранен в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года и скончался в больнице 10 января. По версии СГБ Грузии, Мачаликашвили попытался бросить в силовиков гранату, поэтому спецназовцы выстрелили в него. Родные убитого выразили недоверие следствию в связи с тем, что одно из главных доказательств, граната, было уничтожено.

Заключения по делу, которые провел "Центр реформирования правоохранителей", радикально отличаются от официальной версии прокуратуры, заявил присутствовавший на акции руководитель неправительственной организации Звиад Куправа.