Три человека госпитализированы после стрельбы в Ереване

27 мая 2018, 17:35

Трое 22-летних жителей Армении доставлены в больницы с ранениями после конфликта в Ереване. Двое подозреваемых задержаны.

Инцидент произошел 26 мая. В результате конфликта двое раненных жителей Еревана были доставлены в медцентр "Армения", один - в медцентр "Астхик".

По словам врачей, состояние пострадавших не позволяет им дать объяснения по поводу произошедшего, пишет сегодня "Sputnik-Армения".

Полиция подвергла приводу 51-летнего и 35-летнего жителей Еревана. У одного из них обнаружена одноствольная винтовка "Черчиль", а на месте происшествия на улице Егиазаряна в Ереване найдены три стреляные гильзы и нож, сообщает NEWS.am.

"Кавказский узел" ранее также, что 8 января три человека были задержаны после стрельбы в Ереване. По данным правоохранительных органов, во время ссоры трех жителей Араратской области один из них сделал несколько выстрелов из пистолета. Тогда пострадавших не было.