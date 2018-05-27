27 мая 2018, 17:35

Три человека госпитализированы после стрельбы в Ереване

Трое 22-летних жителей Армении доставлены в больницы с ранениями после конфликта в Ереване. Двое подозреваемых задержаны.

Инцидент произошел 26 мая. В результате конфликта двое раненных жителей Еревана были доставлены в медцентр "Армения", один - в медцентр "Астхик".

По словам врачей, состояние пострадавших не позволяет им дать объяснения по поводу произошедшего, пишет сегодня "Sputnik-Армения".

Полиция подвергла приводу 51-летнего и 35-летнего жителей Еревана. У одного из них обнаружена одноствольная винтовка "Черчиль", а на месте происшествия на улице Егиазаряна в Ереване найдены три стреляные гильзы и нож, сообщает NEWS.am.

"Кавказский узел" ранее также, что 8 января три человека были задержаны после стрельбы в Ереване. По данным правоохранительных органов, во время ссоры трех жителей Араратской области один из них сделал несколько выстрелов из пистолета. Тогда пострадавших не было.

Примечание:

"Два жителя Армении обвинены по делу о расстреле на похоронах", "Защита обвиняемого по делу о стрельбе в Ереване потребовала его освобождения", "Обвиняемый по делу о стрельбе в Ереване частично признал вину".

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