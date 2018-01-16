16 января 2018, 21:07

Два жителя Армении обвинены по делу о расстреле на похоронах

Тельману Калашяну, обвиненному в убийстве четырех человек в селе Шамирам на западе Армении, также предъявлено обвинение в ростовщичестве и даче ложных показаний. Его дядя обвинен в сокрытии преступления.

"Кавказский узел" информировал, что 1 августа 2017 года в селе Шамирам Арагацотнской области Армении были расстреляны участники траурной церемонии. Три человека были убиты на месте, еще пятеро получили ранения, а позднее один из раненых скончался в больнице. После инцидента дядю Тельмана Калашяна арестовали за сокрытие преступления, а 25 августа был задержан и сам Тельман Калашян, объявленный в розыск. Ему предъявили обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Расследование по делу о массовом расстреле в селе Шамирам завершено, обвинительное заключение передано надзорному прокурору, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.

По словам представителя ведомства, Тельману Калашяну, помимо обвинений в убийстве двух и более лиц и незаконного оборота оружия, предъявлено обвинение в ростовщичестве и даче ложных показаний. Следствие доказало необоснованность показаний Калашяна об избиении, которым он пытался объяснить свой поступок, сказал правоохранитель. "Его дяде Кяраму Калашяну предъявлено обвинение в сокрытии преступления", - добавил представитель следствия, отметив, что оба обвиняемых заключены под стражу.

Напомним, что согласно версии следствия, Тельман Калашян в 2013 году одолжил пятерым братьям Худоян 75 тысяч долларов. Братья вели предпринимательскую деятельность, в течение двух лет вернули кредитору 45 тысяч долларов, но потом они разорились и погасить оставшуюся сумму долга они не смогли. Узнав, что родственники и друзья братьев Худоян находятся на похоронах в селе Шамирам, 1 августа 2017 года Калашян приехал в зал траурных церемоний и открыл там стрельбу, полагает следствие.

Комментариев от обвиняемых относительно позиции следствия не поступало.

Примечание:

"Мэр Гюмри попросил российских военных усилить дисциплину на 102-й базе", "Следствие получило доступ к данным телефонов Пермякова и семьи Аветисянов", "Жители Тбилиси провели акцию в память об убитой семье в Гюмри".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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