08 января 2018, 08:08

Три человека задержаны после стрельбы в Ереване

В результате стрельбы в столице Армении никто не пострадал, задержаны жители Араратской области, сообщили правоохранители.

Инцидент произошел на автостоянке гостиничного комплекса «Рыцарь» в Ереване вечером 6 января. Во время ссоры трех жителей Араратской области один из них сделал несколько выстрелов из пистолета.

По данным правоохранителей, никто не пострадал. Мужчины были задержаны, сообщило 7 января News.am.

Задержанные – 38-летний житель Арарата Хачик Хаатрян и два жителя села Авшар – 42-летний Азат Давтян и 38-летний Рудик Маргарян, проинформировало 7 января "Новости-Армения".

"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 7 января в Краснодаре был задержан мужчина, стрелявший в воздух около ресторана.