08 января 2018, 08:08
Три человека задержаны после стрельбы в Ереване
В результате стрельбы в столице Армении никто не пострадал, задержаны жители Араратской области, сообщили правоохранители.
Инцидент произошел на автостоянке гостиничного комплекса «Рыцарь» в Ереване вечером 6 января. Во время ссоры трех жителей Араратской области один из них сделал несколько выстрелов из пистолета.
По данным правоохранителей, никто не пострадал. Мужчины были задержаны, сообщило 7 января News.am.
Задержанные – 38-летний житель Арарата Хачик Хаатрян и два жителя села Авшар – 42-летний Азат Давтян и 38-летний Рудик Маргарян, проинформировало 7 января "Новости-Армения".
"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 7 января в Краснодаре был задержан мужчина, стрелявший в воздух около ресторана.
"Арестованы подозреваемые в расстреле посетителей кубанского кафе", "Житель Сочи задержан за стрельбу из автомата", "Два человека погибли в результате стрельбы на Кубани".
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08 января 2018, 08:08
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Три человека задержаны после стрельбы в Ереване
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08 января 2018, 06:38
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