05 января 2018, 15:26

Арестованы подозреваемые в расстреле посетителей кубанского кафе

Суд постановил заключить под стражу мужчин, один из которых, по версии следствия, 31 декабря 2017 года застрелил из автомата трех людей в станице Ладожской.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 31 декабря 2017 года трое мужчин были застрелены в кафе станицы Ладожской в Усть-Лабинском районе. В тот же день правоохранители задержали двоих мужчин 32-х и 34-х лет, у которых изъяли оружие, из которого, предположительно, велась стрельба, сообщил краевой главк МВД.

Уголовные дела после инцидента возбуждены по статьям об убийстве (105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (222 УК РФ).

По данным следствия, перед стрельбой в кафе станицы Ладожской между подозреваемыми и другими посетителями произошел конфликт, закончившийся дракой. "Мужчины ушли из кафе, но через некоторое время вернулись. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых из автомата произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их, после чего вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека", - сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Согласно показаниям одного из задержанных, он стрелял в людей, у которых с ним не было конфликта, "что обусловлено, по его мнению, алкогольным опьянением", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнил Следственный комитет.