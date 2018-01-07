07 января 2018, 23:35

Житель Краснодара задержан за стрельбу на улице

Полицейские в Краснодаре задержали мужчину, стрелявшего в воздух у ресторана сегодня ночью.

Сообщение о стрельбе возле заведения на Восточно-Кругликовской улице поступило в правоохранительные органы сегодня около часа ночи. Очевидцы сообщили, что мужчина несколько раз выстрелил вверх, затем бросил оружие и скрылся.

Подозреваемого, 32-летнего жителя Краснодара, вскоре задержали и доставили в отдел полиции. У мужчины, находившегося под действием алкоголя, было найдено 57 патронов, говорится в пресс-релизе Главного управления МВД по Краснодару, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

В результате стрельбы никто не пострадал. Экспертиза показала, что оружие охолощено.

"Кавказский узел" писал также, что МВД Чечни заподозрило сотрудника одного из федеральных силовых ведомств в гибели ребенка. По версии правоохранителей, силовик со своими сослуживцами стрелял в воздух в новогоднюю ночь и смертельно ранил несовершеннолетнюю девочку, которая находилась у себя дома напротив окна.

Примечание:

"Арестованы подозреваемые в расстреле посетителей кубанского кафе", "Два человека погибли в результате стрельбы на Кубани", "Житель Сочи задержан за стрельбу из автомата".

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