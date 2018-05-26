Число задержанных по делу об отмывании денег в Азербайджане возросло до шести

26 мая 2018, 23:59

В рамках уголовного дела об отмывании денег в Баку задержан еще один активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рамиз Ахадов, известный как Рамиз Камал.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая силовики задержали члена президиума ПНФА Агиля Магеррамова, председателя меджлиса молодежного комитета партии Руслана Насирли и главу районной организации ПНФА Бабека Гасанова. Силовики заявили сегодня, что три задержанных активиста ПНФА и арестованный ранее гражданин России были участниками схемы по отмыванию денег. Заявление прозвучало на фоне сообщений правозащитников, что силовики выбивают из российского гражданина Салеха Рустамова показания о финансовой помощи оппозиции. Лидер ПНФА Али Керимли заявил о несостоятельности обвинений в адрес партии и арестованных лиц.

9 мая в Азербайджане Салех Рустамов был арестован по обвинению в незаконной торговле наркотикам. 10 мая по этому обвинению был также арестован его племянник, гражданин Азербайджана Bидади Рустамли. Арестованные содержатся в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. Родственники заявили, что Салех Рустамов признал свою вину под пытками, и попросили о помощи посольство России.

Сегодня вечером Рамиз Ахадов (известен под псевдонимом Рамиз Камал. - Прим. "Кавказского узла") был задержан в рамках расследования дела об отмывании денег и увезен из своего дома в управление полиции в Баку, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе ПНФА.

В партии отметили, что Ахадов, помимо выполнения обязанностей партийного функционера, занимался также доставкой продовольственных передач политзаключенным.

Лидер ПНФА Али Керимли осудил арест Ахадова. "Некоторое время назад арестовали одного из символом борьбы ПНФА Рамиза Камала. Этого человека знает каждый, кто отслеживает политические процессы. Он всегда был в передних рядах на всех митингах, посещал все судебные процессы над политзаключенными, доставлял им продовольственные посылки. Это уже не политическая борьба. Это уже отмщение", - написал Керимли на своей странице в Facebоok.

"Кавказский узел" не располагает комментариями полиции Баку в связи с задержанием активиста.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".