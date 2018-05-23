Азербайджанский журналист Афган Садыгов освобожден из тюрьмы

23 мая 2018, 14:37

Афган Садыгов, признанный политзаключенным, в первый день на свободе объявил о продолжении журналистской деятельности.

"Кавказский узел" ранее писал, что Верховный суд Азербайджана сократил до полутора лет срок заключения учредителю и редактору общественно-политического сайта Azel.tv Афгану Садыгову, осужденному за нападение на женщину в приемной чиновника. Однако в декабре 2017 года журналиста обвинил в клевете чиновник. По новому обвинению журналисту грозило до трех лет тюрьмы, однако истец отозвал свое заявление.

Садыгов не признал вину в нападении на женщину. Родные журналиста назвали его преследование расплатой за критику районных властей. Афгана Садыгова пытались подкупом и угрозами заставить прекратить критику власти на страницах сайта Azel.tv, заявили родственники и адвокат обвиняемого. Журналист был включен в список из 167 политзаключенных, обнародованный 27 января 2017 года Центром защиты политических заключенных.



Сегодня по истечении срока наказания журналист Афган Садыгов вышел на свободу, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По словам Афгана Садыгова, он намерен продолжить свою журналистскую деятельность, несмотря на риск тюремного заключения. "В Азербайджане таких журналистов, как я, бросают в тюрьмы, чтобы заставить нас замолчать. Но молчание для меня равносильно самоубийству. Поэтому я продолжу свою журналистскую работу как и прежде. Мы, журналисты, не должны оставаться равнодушными к проблемам простых людей. Надо писать и показывать правду, не бояться этого", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Садыгов.



По его словам, в ближайшее время он намерен восстановить работу своего сайта Azel.tv. Но прежде он намерен подлечиться, поскольку в тюрьме серьезно подорвал здоровье, подчеркнул журналист.

Супруга журналиста Севиндж Садыгова ранее сообщала, что у мужа проблемы со здоровьем, в частности, резко повышается давление, однако он не получает серьезной медицинской помощи, а лекарства, которые дают в тюрьме лишь временно облегчают ситуацию.

В тюрьмах Азербайджана продолжают оставаться около полутора десятка, журналистов, блогеров, литераторов, пострадавших за свободу выражения, заявил корреспонденту "Кавказского узла" генеральный директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

В частности, наказания в виде лишения свободы отбывают журналисты Мехман Гусейнов, Афган Мухтарлы, Сеймур Хази, Ниджат Алиев, Араз Гулиев, Фикрет Ибишбейли (Фарамазоглу), Зия Асадли, Эльчин Исмаиллы, Аршад Ибрагимова, блогеры Рашад Рамазанов и Илькин Рустамзаде, писатель Садай Шекерли, поэт Тофик Гасанов.

"Их преследуют за критику или высмеивание власти. Официально цензуры в Интернете нет, но блокируются сайты, проводятся точечные аресты критиков", - подчеркнул Гусейнов.



Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Также подготовлена справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".