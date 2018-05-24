Помилование заключенных в Азербайджане разочаровало правозащитников

24 мая 2018, 19:22

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о помиловании 634 осужденных. Помилование затронуло только 12 человек из списка политзаключенных, у многих из них сроки и так подошли к концу, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", комиссия по вопросам помилования рассмотрела к 18 мая 1100 обращений и подготовила для президента Азербайджана список имен для амнистии ко Дню Республики, 28 мая.

В марте правозащитники выразили сожаление, что традиционного помилования по случаю Новруз-байрама не было. Нуриев объяснил это тем, что комиссия по помилованию не успела рассмотреть все обращения.

Согласно распоряжению "О помиловании ряда осужденных лиц по случаю 100-летия Азербайджанской Народной Республики" 607 из 634 человек освобождаются из мест лишения свободы, девять человек - от условного срока, шестеро - от исправительных работ, 11 человек - от наказания в виде штрафов, и еще один человек освобождается от отбывания отложенного срока наказания. Распоряжение вступило в силу сегодня, в день подписания, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Исполнение распоряжения начнется уже сегодня вечером, и до вечера 25 мая все помилованные будут освобождены из мест заключения, сообщил источник в Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла".

Помилование снова не решило проблему политзаключенных, указал член рабочей группы гражданского общества по составлению единого списка политзаключенных Башир Сулейманлы.

"В нашем списке, опубликованном в марте этого года, были фамилии 142 человек. Несколько человек за это время вышли на свободу в связи с окончанием срока. Среди помилованных всего 12 человек из нашего списка. Это в основном верующие, которые не являются крупными политическими и общественными фигурами и отбыли почти весь срок наказания", - сказал Сулейманлы корреспонденту "Кавказского узла".

Рабочая группа азербайджанских правозащитников, активистов неправительственных организаций и юристов обнародовала 23 марта обновленный список политзаключенных из 142 фамилий. Дела еще двух заключенных находятся на мониторинге. Этот список отличается от опубликованного в январе документа Центра защиты политзаключенных, в их списке 161 фамилия.



Cулейманлы назвал поименно всех 12 политзаключенных. Так, освобождается Валех Абдуллаев, осужденный вместе с группой верующих, которых арестовали в мае 2012 года за протесты против проведения конкурса "Евровидение" в Баку. Также помилованы Давид Керимов и Эльшад Рзаев, арестованные после акции протеста против запрещения хиджабов в октябре 2012 года.

Семь человек - Надир Бабаев, Алиага Гасымов, Хилал Джаббаров, Алескер Гурбанов, Фаиль Шахбазов, Натиг Шахбазов и Мухаммед Гулиев - были осуждены в связи с Нардаранскими событиями.

Материал о поселке Нардаран и конфликтах его жителей с властями размещен в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Этих людей арестовали после спецоперации в Нардаране в ноябре 2015 года, когда проводились массовые обыски в домах. Всех осудили на сроки от 2,5 года до 3 лет лишения свободы по обвинениям в незаконном хранении оружия. Они заявляли, что оружие им было подброшено силовиками. Следствие проводилось с нарушениями", - указал правозащитник.

Также освобождается активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Фараджев. "Этот молодой человек много месяцев болел в тюрьме. Его содержали в колонии для больных туберкулезом, а потом оказалось, что у него рак легких", - отметил Сулейманлы.

В мае 2017 года суд признал активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Фараджева виновным в торговле наркотиками и приговорил его к трем годам лишения свободы. По мнению защиты, дело Фараджева сфабриковано, а сам он преследуется по политическим мотивам.

Еще один помилованный - писатель Садай Шекерли, которого арестовали 23 декабря 2015 года по обвинению в вымогательстве путем угроз. Шекерли был осужден на 10 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, истинной причиной уголовного преследования Шекерли стала жесткая критика политики руководства Азербайджана.

"К сожалению, в тюрьмах остались порядка 130 политзаключенных, в том числе известных - оппозиционеры Ильгар Мамедов, Гезяль Байрамлы, журналисты Сеймур Хази, Афган Мухтарлы, активисты Илькин Рустамзаде, Байрам Мамедов, Гияс Ибрагимов и другие", - сказал Сулейманлы.

Лидер демократического оппозиционного движения "Республиканская альтернатива" (ReAl) Ильгар Мамедов в марте 2014 года был приговорен к семи годам тюрьмы по обвинению в организации протестов жителей города Исмаиллы. Зампреда партии Народного фронта Азербайджана Гезяль Байрамлы суд в январе 2018 года приговорил к трем годам лишения свободы по обвинению в контрабанде.

Разочарован помилованием и координатор Центра защиты политзаключенных Огтай Гюльалыев.

"Несмотря на то, что освобождаются более 600 человек, помилование не восстановило справедливость в отношении невинно осужденных, под помилование попали только 12 из них. Около полутора сотен политзаключенных по нашему списку все еще остаются в заключении", - сказал Гюльалыев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что власть не проявила политической воли для решения проблемы политзаключенных. "На протяжении всей избирательной кампании по внеочередным выборам президента создавалась видимость подготовки "большого помилования". Периодически заседала комиссия по вопросам помилования, делались "утечки", что власть раз и навсегда решит проблему политзаключенных, чтобы положить конец международной критике. И вот сегодня выясняется, что все это было обманом. Из 12 политзаключенных, которые помилованы, четверым до завершения срока наказания оставалась всего одна неделя", - сказал Огтай Гюльалыев.

Международные организации должны дать принципиальную оценку отсутствию прогресса в решении проблемы политзаключенных, считает он. "Если не будет сильного международного давления, правительство Азербайджана и дальше будет томить в тюрьмах невиновных людей", - заявил правозащитник.

Власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".